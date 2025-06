El PP critica la defensa del Gobierno del fiscal general e insiste en reclamar su dimisión: "No puede arrastrar a la institución"

La oposición critica duramente al Gobierno por defender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su procesamiento por revelación de secretos. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, considera lamentable que García Ortiz no haya dimitido y que el Gobierno no lo aparte. Los 'populares' exigen explicaciones a Pedro Sánchez sobre las supuestas "indicaciones" de Moncloa al fiscal, aunque no hay pruebas concretas. Juan Bravo, vicesecretario del PP, pide elecciones anticipadas, mientras Elías Bendodo insiste en respetar al Tribunal Supremo y exige la dimisión del fiscal para no dañar la imagen democrática de España.

La oposición considera grotesca la defensa que está haciendo el Gobierno del fiscal general del Estado, al borde del banquillo después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya propuesto juzgarle por revelación de secretos.

Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha insistido este martes en que Álvaro García Ortiz "debiera haber dimitido hace tiempo, pero después de su procesamiento de ayer, es tremendamente lamentable no solo que no dimita, sino que el Gobierno tampoco lo cesa ni hace lo posible por apartarlo".

Los 'populares' piden explicaciones a Pedro Sánchez. "No tenemos una sola explicación sobre qué ordenes le dio Moncloa al fiscal general del Estado (...) Si Sánchez no tiene nada que ocultar, que venga aquí y que lo aclare todo", ha recriminado Tellado, en alusión al auto del juez del alto tribunal, que considera que el fiscal siguió "indicaciones" de Presidencia, aunque no aporta pruebas concretas que lo sostengan.

Por su parte, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, cree que es "insostenible la situación en general de España" y que "hay que convocar elecciones ya".

En el PP dicen que hay que respetar las decisiones del Tribunal Supremo. "Si estamos poniendo en entredicho la decisión de un juez del Supremo, pues evidentemente se caen todos los principios de la estructura democrática", ha advertido en este sentido Elías Bendodo, coordinador general del partido conservador. "El fiscal debe dimitir, no puede arrastrar a la institución con él", ha advertido, exigiendo al Gobierno que "no se enroque" y "no se bunkerice".

Insisten, en cualquier caso, en reclamar la dimisión inmediata de García Ortiz. No hacerlo, dicen, sería sería mostrar una imagen antidemocrática al mundo. "No hay democracia en Europa o en el mundo que pueda aguantar un titular como el de que el Tribunal Supremo procesa al fiscal general del Estado", ha aseverado Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid.