El Partido Popular avisa este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de que la mujer del presidente, Begoña Gómez, "no es una razón de Estado" para romper unilateralmente las relaciones diplomáticas con un "país hermano" como Argentina, aunque admite que las palabras del presidente argentino, Javier Milei, suponen una "intromisión" en la política española.

En una entrevista en la cadena Cope, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha afeado el tono "exagerado" del Ejecutivo, al que alerta de que los miles de personas y empresas con procedencia española que trabajan en Argentina no se merecen que su situación quede "comprometida" por "el sentido del honor" que Sánchez siente hacia su mujer. En este sentido, Pons reconoció que Sánchez "hace bien en enfadarse" ante los "insultos" de Milei, pero subrayó que su mujer "no es un asunto de Estado" y romper relaciones por esta razón es "exagerado". "Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones es casi la reina de España", deploró.

No obstante, Pons señala que las declaraciones de Milei son una "intromisión" en la política nacional en un "espectáculo" que califica de "chocante". Y carga contra su decisión de dedicar su primer viaje oficial a España a un acto político de un partido para "remover" la política de un país ajeno al suyo y sin saludar previamente ni al Rey, ni al presidente del Gobierno ni a las Cortes.

Durante un acto de Vox en Madrid este fin de semana, Milei llamó "corrupta" a la esposa de Sánchez, al que afeó que, después de "ensuciarse" se tomara "cinco días para pensarlo", en alusión a la carta que publicó en redes para anunciar que sopesaría su dimisión.

Ante estas "gravísimas palabras", el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció que ha llamado a consultas "sine die" a la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso, tras el "ataque" de Milei "a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España".