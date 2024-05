El Gobierno español exige de nuevo "disculpas públicas" a Javier Milei tras los ataques que lanzó el presidente argentino contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez en un acto de Vox este domingo en Madrid. "Vamos a actuar en consecuencia si no se producen", ha advertido este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que no descarta romper relaciones con el país latinoamericano.

Así, y después de que en las últimas horas desde el Ejecutivo argentino hayan descartado que se produzca una disculpa por parte de Milei, Albares ha insistido en reclamarla.

"No vamos a dejar de solicitar esas disculpas", ha aseverado en la 'Cadena SER', donde ha reprochado que Milei fue recibido "de buena fe" y "ha usado su presencia en la capital de España para lanzar un ataque frontal contra la Presidencia del Gobierno".

Preguntado acerca de si se contempla romper relaciones con Argentina, Albares no ha querido "adelantar acontecimientos", pero sí ha señalado que ha convocado este mismo lunes al embajador argentino en España para trasladarle la "gravedad de la situación" y exigirle de nuevo "disculpas públicas".

"Nosotros esperamos esas disculpas públicas y en adelante vamos a actuar en consecuencia si no se producen. Nosotros no queremos ejercer esas medidas, pero si no hay disculpas públicas lo vamos a hacer", ha avisado Albares, que no obstante ha querido trasladar un "mensaje de total tranquilidad al pueblo hermano de Argentina", a los argentinos que viven en España y a los españoles que lo hacen en Argentina, a quienes ha prometido que el Gobierno seguirá cuidando las "relaciones fraternales".

"Tomaremos las medidas adecuadas para defender la dignidad de nuestras instituciones", ha avisado sin embargo. "No quiero adelantar acontecimientos, yo espero esas disculpas públicas por un acto que ataca frontalmente a nuestras instituciones y que es claramente una injerencia en asuntos internos españoles", ha insistido.

Decepción con la respuesta del PP

"Vamos a exigir disculpas a Javier Milei, vamos a seguir haciéndolo", ha señalado Albares al inicio de la entrevista, en la que también ha reprochado su actitud a PP y Vox.

Así, ha señalado que "el primero que debería disculparse es Vox y Santiago Abascal, que jalearon y aplaudieron el ataque a nuestras instituciones" y ha afeado al PP su respuesta de evitar respaldar al Gobierno, argumentando que su papel es ejercer la oposición: "Una vez más me ha decepcionado profundamente", ha indicado.

"Nadie pide al PP que no haga oposición al Gobierno, lo que se le pedía ayer en mi llamada a su portavoz era que defienda las instituciones españolas", ha remachado, detallando que habló con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y que este quedó en devolverle la llamada pero "la respuesta fue en Twitter".