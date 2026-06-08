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Visita sumo pontífice

Cristina Pardo se arranca a cantar al escuchar la música en el Bernabéu antes de la llegada del papa: "Por el amor de esa mujer..."

El cantante David Bustamante va a cantar para el papa en el Santiago Bernabéu. José María Rivero ha explicado que el cantante va a interpretar 'El Himno de la Alegría'.

El cantante David Bustamante va a cantar para el papa en el Santiago Bernabéu. José María Rivero ha explicado que el cantante va a interpretar 'El Himno de la Alegría'.

El papa León XIV va a realizar un encuentro en el Santiago Bernabéu al que van a asistir cerca de 70.000 personas. El sumo pontífice ha recorrido los ocho kilómetros que separan el estadio del Real Madrid de la Catedral de la Almudena en su papa móvil, saludando a la muchedumbre.

"Veo bien que se aproveche que el papa está aquí para llevarle de un sitio a otro y que la gente le pueda ver y saludar", indica Cristina Pardo. "No hace mal a nadie, las calles ya están cortadas", indica Jesús Bastante.

Más Vale Tarde conecta con José María Rivero que se encuentra en el interior del Santiago Bernabéu. El periodista cuenta que en el interior del estado ya ha procesionado a la Virgen de la Almudena y al Cristo de Medinaceli.

Rivero cuenta que en el estadio han proyectado vídeos y se han llevado a cabo actuaciones a la espera de la llegada del papa al acto. "Un acto que va a cerrar David Bustamante y que ya sabemos con qué canción", adelanta: "No es la del 'Supermán' es la de 'El Himno de la Alegría'".

"Iba a decir, tampoco será la de 'Por el amor de esa mujer...'", comienza a cantar Cristina. "Solo me sé eso...", confiesa la presentadora de Más Vale Tarde. "Suficiente para ser sospechosa", le dice Iñaki. "Menos mal que no te sabes más", añade Antonio Maestre.

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