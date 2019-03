Crece la brecha entre Junts per Catalunya y ERC de cara al 21D: "Que Puigdemont pueda volver a su cargo es poco más que un deseo"

ERC se distancia cada vez más de Junts per Catalunya. En la pugna por la presidencia de la Generalitat catalana, en Esquerra cierran filas en torno a Oriol Junqueras, aunqué esté en prisión. "Que el president Puigdemont pueda volver a ejercer su cargo es poco más que un deseo", ha afirmado el candidato de ERC, Carles Mundò.

Un gobierno fuerte que ahora mismo, según dicen los de Junqueras, Carles Puigdemont no puede garantizar ni desde Bruselas ni tampoco desde España. La razón: nada más pisar suelo español, sería detenido. "Es imprescindible un gobierno fuerte en Cataluña, y ahora quien tiene la máxima legitimidad para hacerlo es quien está en prisión, Oriol Junqueras", ha reiterado Mundó.

Sin embargo, en Junts Per Catalunya la apuesta por Puigdemont sigue siendo firme a pesar de que su candidato continúa fuera. En sus mítines, a través de videoconferencia, el dirigente catalán insiste: el 21 de diciembre él revalidará su cargo. "Contemplo continuar siendo el president de Cataluña. A mí mi Parlament no me ha cesado", ha señalado.

Apoyando a Puigdemont ha estado precisamente la exconsellera Meritxell Borrás en su primer acto de campaña desde que salió de prisión. Por su parte, desde la CUP mandan una clara advertencia a ERC para que no se echen atrás y, después de las elecciones, sigan por al vía unilateral.