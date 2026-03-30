Ahora

Anuncio de Alicia García

El PP creará una comisión de investigación sobre RTVE en el Senado, la séptima valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta

El dato Esta comisión de investigación llega tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la DANA, el apagón (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa en la Cámara Alta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ya son siete las comisiones de investigación que el Partido Popular (PP) ha abierto en el Senado desde que gozan de una mayoría absoluta en la Cámara Alta. La portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes que su grupo promoverá una nueva comisión centrada en la gestión de RTVE, al considerar que hay "indicios" de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias" en el ente público.

En su comparecencia en la Cámara Alta, García ha llegado a llamar "Telepedro" a TVE, donde el presidente del Gobierno —según la portavoz— ha "impuesto un modelo de control absoluto". "Ha dejado de ser la televisión de todos para ser Telepedro. Telepedro no informa, propaga", defiende.

La dirigente del PP avanzó que quienes "tendrán que rendir cuentas y asumir su responsabilidad" serán quienes hayan "dilapidado fondos públicos", "falseado cuentas" o "manipulado oposiciones", deslizando que no citarán a ningún periodista. No obstante, al ser preguntada en hasta dos ocasiones si llamarán a declarar a algún profesional, no lo descartó hasta que se confeccione el plan de trabajo. "Cuando lleguemos a ese río", dijo, "cruzaremos ese puente".

Según García, este será el primer paso para "rescatar a la televisión pública", acusando al Gobierno de haber "convertido la radio televisión pública en una maquinaria de control", de "purgar a las voces independientes" y de hacer "listas negras" de colaboradores.

El PP ya ha abierto otras seis comisiones de investigación en el Senado valiéndose de esa mayoría absoluta, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la DANA, el apagón (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | España cierra su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra de Irán
  2. Cuerpo no descarta ampliar las medidas anticrisis por la guerra en Irán: "Vamos a estar encima de cómo evolucionen los precios de la cesta de la compra"
  3. El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza' nueve meses después de su ingreso en prisión
  4. El Gobierno y la Iglesia firman el protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales sin incluir cuantías económicas específicas
  5. Las fuertes rachas de viento y el oleaje activan los avisos en siete comunidades autónomas
  6. Rosalía trae su 'Lux' a Madrid en el primero de sus ocho conciertos en España