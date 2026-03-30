El PP creará una comisión de investigación sobre RTVE en el Senado, la séptima valiéndose de su mayoría absoluta en la Cámara Alta

El dato Esta comisión de investigación llega tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la DANA, el apagón (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

El Partido Popular (PP) ha iniciado siete comisiones de investigación en el Senado desde que tiene mayoría absoluta. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció una nueva comisión para investigar la gestión de RTVE, alegando "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias". García criticó que TVE se ha convertido en "Telepedro", acusando al presidente del Gobierno de imponer un control absoluto. La portavoz indicó que quienes hayan "dilapidado fondos públicos" deberán rendir cuentas, sin descartar citar a periodistas. Según García, esto es un paso para "rescatar" la televisión pública, acusando al Gobierno de manipulación y censura.

Ya son siete las comisiones de investigación que el Partido Popular (PP) ha abierto en el Senado desde que gozan de una mayoría absoluta en la Cámara Alta. La portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, ha anunciado este lunes que su grupo promoverá una nueva comisión centrada en la gestión de RTVE, al considerar que hay "indicios" de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias" en el ente público.

En su comparecencia en la Cámara Alta, García ha llegado a llamar "Telepedro" a TVE, donde el presidente del Gobierno —según la portavoz— ha "impuesto un modelo de control absoluto". "Ha dejado de ser la televisión de todos para ser Telepedro. Telepedro no informa, propaga", defiende.

La dirigente del PP avanzó que quienes "tendrán que rendir cuentas y asumir su responsabilidad" serán quienes hayan "dilapidado fondos públicos", "falseado cuentas" o "manipulado oposiciones", deslizando que no citarán a ningún periodista. No obstante, al ser preguntada en hasta dos ocasiones si llamarán a declarar a algún profesional, no lo descartó hasta que se confeccione el plan de trabajo. "Cuando lleguemos a ese río", dijo, "cruzaremos ese puente".

Según García, este será el primer paso para "rescatar a la televisión pública", acusando al Gobierno de haber "convertido la radio televisión pública en una maquinaria de control", de "purgar a las voces independientes" y de hacer "listas negras" de colaboradores.

El PP ya ha abierto otras seis comisiones de investigación en el Senado valiéndose de esa mayoría absoluta, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la DANA, el apagón (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

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