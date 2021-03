Los organizadores de Tokio 2020 tienen prácticamente decidido que el evento no contará con espectadores extranjeros en las gradas, según han indicado funcionarios cercanos al asunto consultados por la agencia de noticias 'Kyodo', aunque no se tomará una decisión de forma oficial hasta finales de mes. Estas fuentes dan por hecho que la actual restricción fronteriza en Japón, que desde hace meses no acepta la entrada de no residentes, no se levantará dada la actual situación global en torno al coronavirus.