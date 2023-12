La ex secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal no recuerda algunas de las cosas que sí dijo, por ejemplo, en el año 2010. Ayer, miércoles 30 de noviembre, de Cospedal declara ante la Audiencia Nacional por su implicación en el caso Kitchen del PP "no recordar nada" acerca de quién, por ejemplo, pagaba el abogado de Bárcenas o por qué o cuántas veces se reunía con el ex comisario José Manuel Villarejo.

Y así durante 23 minutos, en los que basó su estrategia en no acordarse de nada: "Es que ahora mismo no lo recuerdo", decía la ex popular. "Pues no hay más preguntas, porque no hay memoria...", asegura la abogada de la acusación particular.

Y ante su falta de memoria: hemeroteca. Dijo de Cospedal que nunca trató nada de Bárcenas con el ex comisario Villarejo: "No creo que yo tratara con el señor Villarejo ningún asunto que tuviera que ver con el señor Bárcenas", tal como se puede escuchar en los audios que exponemos en el video.

Sin embargo, en los audios del propio ex comisario se sacan otras conclusiones. Además, en ellos hacía alusión a la famosa 'libretita'. De hecho, Cospedal, olvida cuántas veces se citó con él: "Recuerdo haberle visto en varias ocasiones, no sé siete ocho, nueve, no lo recuerdo exactamente"; pero las declaraciones del propio Villarejo contradice su declaración y suma citas: "Bastantes veces, 14,15. Normalmente con varias personas, o con la señora Cospedal. En una de las ocasiones, bajó Rajoy y nos dijo: "a trabajar", y cosas de esas", decía el ex comisario.

Y ante la pregunta de si sabe quién pagaba la defensa de Bárcenas, la misma Cospedal aseguraba, una vez más, no recordar nada: "No lo recuerdo". Sin embargo, en 2010 fue ella misma la que contó quién pagaba la defensa: "El PP ha asumido este gasto y costear la defensa procesal", aseguraba ante los medios en el año 2010, tal como podemos ver en el video.

Pero cuando se empezaron a filtrar los papeles de Bárcenas, la propia Cospedal aseguraba en 2013, que "la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido". El partido le entregó, de esta forma, su finiquito.