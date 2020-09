Farmacéuticas se alían para garantizar la seguridad de la vacuna

Varias farmacéuticas que trabajan en distintos proyectos para conseguir una vacuna contra la COVID-19 planean firmar un compromiso conjunto de no sacar al mercado ningún preparado sin haber garantizado del todo que sea seguro y eficaz, independientemente de posibles presiones políticas. Según informaron este viernes los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, las compañías rivales planean difundir a comienzos de la próxima semana un comunicado en el que prometen no buscar la aprobación de cualquier Gobierno hasta haberse asegurado de que su vacuna es completamente segura y eficaz.