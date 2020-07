Cataluña, Extremadura, Baleares o la localidad de Ordizia son otros territorios donde se ha tomado la decisión de que la mascarilla sea de uso obligatorio en espacios públicos, pese a que se guarde la distancia interpersonal. No obstante, se mantienen las exenciones: no es exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.