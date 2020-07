El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anuncia que se va a aprobar un plan de rebrotes después de que una jueza haya paralizado el confinameinto de Lleida y siete municipios del Segrià decretado por la Generalitat: "No estamos de acuerdo con la jueza y no lo aceptamos: y asumo las consecuencias, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas".

"Hablamos de medidas de urgencia que no pueden pararse por un conflicto competencial por la vía de los juzgados penales", por eso "pedimos a las poblaciones de Lleida y de los alrededores que sigan las indicaciones que anunciamos ayer por el bien de sus familiares y vecinos", ha dicho Torra.

Ha anunciado que el Govern va a aprobar un decreto ley para establecer un plan de rebrotes "y actuar con contundencia en cada rincón en función de los datos".

Campo: "No hay plan B" al estado de alarma

El ministro de Justicia cree que el caso de Lleida muestra que "no hay plan B" al estado de alarma, como decía el Gobierno, y ha criticado que se utilizara "como instrumento de crispación".

"No, era una realidad", ha subrayado Juan Carlos Campo, quien ha hecho hincapié en que "no era gratuito" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sometiera ese estado de alarma cada 15 días al parecer del Congreso, con responsabilidad.

No obstante, dice estar convencido de que se tomarán "las mejores decisiones" y ha reconocido la necesidad de contar con una herramienta legal que permita tomar medidas que afecten a una región o comarca sin tener que aplicar el estado de alarma. Ha recordado, igualmente, que el estado de alarma no quita a nadie competencias ni suspende ningún derecho.

Hubo que poner fin al estado alarma porque cada vez era mas difícil encontrar apoyo. Hubo que superar seis debates

También el ministro José Luis Ábalos se ha pronunciado sobre este asunto y ha recordado que "hubo que poner fin al estado alarma porque cada vez era mas difícil encontrar apoyo. Hubo que superar seis debates. A partir de ahí, sin ese instrumento que tiene una fuerza que no tenían otras, no nos queda más que apelar a prudencia, responsabilidad, y rigor gestión en las CCAA."

Lleida, entre la preocupación y la confusión

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha dicho que se encuentra "preocupado, irritado y esperando noticias claras". En una entrevista en Rac1, Pueyo ha admitido que las medidas de la Generalitat "se han tomado para proteger a la ciudadanía", aunque ha asegurado que no le gustan, y se ha preguntado "hasta qué punto la salud de la ciudadanía se tiene que poner en manos de una decisión judicial".

"Mi principal preocupación es la salud. Ayer teníamos 101 ingresados en los hospitales de Lleida, hoy 108", ha alertado el alcalde, que también ha informado de que 13 personas se encuentran en las ucis y que su media de edad es de 55 años. Ante esta situación, Pueyo exige "claridad" al Govern, y a su vez, si es necesario, también al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que "lo último que nos podemos permitir es la incertidumbre".

Por ello, ha vuelto a pedir ayudas económicas a través de un plan de choque que "implique transferencias directas de ayudas a los sectores más afectados por el confinamiento", y ha asegurado que, si esta misma semana no recibe información al respecto, las reclamará "porque -ha dicho- si es hoy, mejor que mañana".