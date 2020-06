El alcalde de Sao Paulo da positivo en la prueba de coronavirus

El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, ha dado positivo en coronavirus tras someterse a la prueba, aunque de momento no presenta ningún síntoma relacionado con la pandemia. El alcalde tendrá que trabajar desde casa tras haber confirmado este positivo y estará bajo observación médica en los próximos días ya que Covas también padece cáncer, según informa el portal brasileño G1. "Tras cuatro test negativos, hoy, desafortunadamente, he dado positivo en COVID-19. La recomendación es que me quede en casa, aunque no tengo síntomas y no es necesario que deje mi cargo de alcalde. Podré seguir reuniéndome de forma online. Las previsión es que permanezca aquí diez días", ha afirmado el alcalde en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Brasil es el país más afectado por el coronavirus en América Latina con más de 850.000 casos confirmados y 42.700 fallecidos. (EP)