El reconocimiento de Palestina como Estado no es cosa de hoy. Hace 10 años en el Congreso de los Diputados se votó una proposicion no de Ley del grupo socialista sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Un total de 319 votos a favor de los 322 emitidos, entre ellos el apoyo del Partido Popular.

"El único camino para la paz pasa por el reconocimiento de Palestina como Estado", defendía el bloque popular en el año 2014. "La meta es la paz, y nosotros en eso estamos trabajando hoy, la meta es la paz. La convivencia pacífica entre dos estados, que no hay otra y que es la garantía".

La ley en cuestión que reconocía en el año 2014 al Estado de Palestina fue una propuesta del PSOE ante la Cámara Baja. El grupo socialista pedía " reconocer Palestina como Estado, sujeto de Derecho Internacional, reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina".

Aunque este no es el único caso que se recuerde de reconocer al Estado de Palestina. Tres años antes, el grupo parlamentario EsquerraRepublicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds también plantearon una proposición no de ley que, a diferencia de la del año 2014, se quedó en el olvido y acabó caducada.

En el año 2012 la coalición Izquierda Plural también pusó sobre la mesa una proposición no de ley para dar el reconocimiento que se merecía a Palestina. Todas estas datan de la época en la que el Partido Popular de Mariano Rajoy gobernaba en España.

Para Feijóo, el anuncio de Sánchez es una cortina de humo. Defiende el presidente de los populares que antes de reconocer a Palestina como estado, la prioridad es un alto al fuego y la entrega de rehenes. Una idea que comparte otro presidente, el de los Estados Unidos.

Otros partidos que no han votado a favor

Tras el anuncio el hemiciclo se ha levantado en una ovación que ha durado casi un minuto. Aunque no todos los partidos se han unido. Ni PP ni Vox se han levantado, ni han aplaudido. Tampoco lo han hecho ni PNV que cree que es un reconocimiento simbólico porque hace falta un alto al fuego.

Otro de los grupos parlamentarios que no han dado el visto bueno al PSOE ha sido Esquerra Republicana. Estos dicen que después de 10 años solo podrán reconocer cadáveres. Unidas Podemos tampoco han ovacionado tras el anuncio y aseguran que el presidente del Gobierno solo busca un titular.