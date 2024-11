La consellera de Justicia de la Comunidad Valenciana y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, era consciente de la gravedad de la DANA a las 19.15 de la tarde del pasado martes, es decir, una hora antes del envío de las alertas (entre las 20.08 y las 20.12). Así lo ha asegurado 'Cadena Ser' afirmando que Pradas fue informada de ello en una reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y un técnico.

En esa conversación, además de tratar el peligro por el nivel de precipitaciones que traía esta DANA, valoraban la opción de enviar una alerta a los móviles informando del peligro por inundaciones en la provincia de Valencia. Precisamente un sistema de alertas masivo a los móviles que Pradas se enteró que existía esa misma tarde del 29 de octubre.

En esa conversación, la consellera de Justicia e Interior comienza asegurando que tiene conocimiento que ya "está pasando en muchos municipios" la situación de caos por la DANA. En ese momento, el técnico les explica tanto a ella como a Bernabé el procedimiento que quiere iniciar.

"Es importante que seamos lo más redundantes. Inmediatamente hay que mandar el mensaje, también se va a hablar con À Punt, la televisión pública para que mande ese mensaje. Se difundirá también a través de las emisoras tradicionales, emisoras analógicas... Evidentemente cuando vuelva la cobertura o una persona que esté en tránsito y pase por estos municipios, inmediatamente va a recibir el mensaje porque estos mensajes puedes poner un periodo de cadencia, puedes decir que durante una hora todo el que entre y salga de la zona lo reciba con lo cual vamos a buscar esa redundancia", les explica el técnico.

Tras ello, la delegada del Gobierno pregunta si se tiene constancia de todos los municipios que ya estaban sin luz, momento en el que otra voz informa que se están enterando por informaciones de los propios alcaldes de las localidades.

Pradas se enteró esa misma tarde que existía el sistema de alertas

Por su parte, en una declaración a À Punt, Pradas ha contado que a las 20.00 horas de la tarde recibe "la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica de la ministra [Teresa] Ribera". "Es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación, y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa [de Forata]", y ahí, continúa, un técnico le informa de este sistema de alertas.

Después, ha asegurado que "ahí es cuando un técnico les informa [de] que existe un mecanismo que se denomina ES-Alert, que no está por ahora reglado". La consellera ha afirmado que le trasladaron que no estaba en sus "planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el Comité de Protección Civil por aprobar".

Pradas ha intentado después desmentir que ella no conociera el sistema de alertas, afirmando que "el sistema Es-Alert es un protocolo provisional, que no está reglado, y aun así, se emplea -por acuerdo del CECOPI- por primera vez en la historia de la Comunidad Valenciana cuando el Ejecutivo, por boca del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reconoce en una llamada telefónica que existe un riesgo inminente de rotura de la presa de Forata".

Y ha asegurado que "por supuesto que conocía la existencia del sistema de envío masivo de mensajes de alertas a la población en casos de emergencias, sistema que se activó por parte del Cecopi una vez que el Ministerio de Transición Ecológica reconoció a las 20 horas del 29 de octubre el riesgo inminente de rotura de la presa de Forata".