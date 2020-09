Tras un día de anuncios y desmentidos, este jueves el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, ha asegurado que desde la Comunidad de Madrid no pueden confinar y hace un llamamiento a la tranquilidad.

Apunta que "la palabra confinamiento tiene diferentes significados y por eso alarma, pero hay que tranquilizar a la población". Explica que "se trata de limitar, de reducir la movilidad y los contactos para evitar un factor de riesgo como es la relación humana". Algo que, explica, solo se está planteando en "aquellas zonas donde la incidencia de contagios es muy elevada"

Alega que los contagios no son exponenciales, aunque sí solicita a la población que haya autorresponsabilidad, "que eviten las relaciones sociales no necesarias durante 15 días" porque "en general la población está cumpliendo, pero tenemos un número importante de personas que no cumplen con los aislamientos, ni con las cuarentenas".

López, en una entrevista en Onda Cero, insiste en que su intención es "proteger a parte de la población de esa otra parte que no es responsable" y pide a los jóvenes que no hagan botellones o que en las bodas, a pesar de estar prohibida la barra libre y el baile, se salten las normas.

Descoordinación y caos en el Gobierno regional

En cuanto a la descoordinación aparente que hay entre los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, anuncia que lo que hizo Zapatero fue "repetir lo que dijo el ministro Illa" sobre las posibilidades de volver a confinar, pero alega que la responsabilidad sanitaria la tiene el propio consejero de Salud Pública de la Comunidad.

Según está contando la cadena Ser, el Gobierno de Madrid ha intentado forzar a Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad, a grabar un vídeo retractándose de sus palabras de ayer sobre los confinamientos selectivos, algo a lo que Zapatero se habría negado.

El Gobierno regional habría pedido a Zapatero que grabe un vídeo retractándose de las palabras que han desencadenado la polémica

Fuentes de Presidencia de la Comunidad desmienten esa información a la Sexta. Fuentes del Gobierno de Ayuso, informa Jaime Rull, apuntan a que en el Consejo de Gobierno de ayer, en el que estuvieron presentes Ayuso, Aguado y todos los consejeros, "no se habló de semejante cosa, ni de nada parecido".

Preguntado sobre un estado de alarma en Madrid, el ministro Illa, en RNE, ha recordado que este es el último escenario y que hay recorrido antes de llegar a declarar esta situación. Tampoco se descarta: "Insisto en que hay recorrido previo antes de llegar ahí, pero en el plan está previsto si hiciera falta. Hay que controlar la situación en Madrid".

La vicepresidenta del Ejecutivo Carmen Calvo en una entrevista en TVE ha dicho también que se descarta que el Gobierno central aplique el estado de alarma en Madrid: "Estamos dispuestos a apoyar, pero no vamos a pisar competencias".