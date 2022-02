El escándalo en el que se ha visto implicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su hermano por un polémico contrato sigue adelante y se expande. Este sábado, 925.000 euros están bajo sospecha. Según ha publicado el diario 'Público' en exclusiva, la Consejería de Sanidad madrileña adjudicó un contrato por ese importe a un socio de la madre de la líder regional para comprar 25 respiradores por la vía de emergencia el pasado 10 de enero.

El administrador único de la empresa beneficiada, Juan Carlos Herrero Casasola, comparte otras cuatro sociedades con Isabel Ayuso, madre de la presidenta. Una información que ya ha recibido respuesta por parte de diferentes líderes políticos, pero no de Ayuso. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, acusó este sábado a la presidenta de tener "bastante poca vergüenza" al "aprovechar una pandemia" para "dar contratos" a sus familiares y allegados.

Según García, estamos asistiendo a un "espectáculo bochornoso" en el que "la empresa de un socio de la madre de Ayuso también se ha llevado un contrato" en esta crisis de salud pública. Esto le sirvió para tirar de ironía al dejar caer que "desconocíamos que la defensa que hace la señora Ayuso de la familia era la de su propia familia". No obstante, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha puesto en duda dicha información: "No sé si la madre tiene un socio. Seguramente, es exsocio, porque la pobre madre me parece a mí que no tiene sociedad alguna", ha señalado.