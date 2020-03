El Congreso ha apoyado la propuesta del Gobierno de prorrogar el Estado de Alarma 15 días más, hasta el 11 de abril. El pleno se ha celebrado con solo 45 políticos presentes. El resto, 305 diputados, han pedido el voto telemático. Además, antes de la votación se han desinfectado las instalaciones en profundidad.

Los votos a favor de PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Compromís y Más País, entre otros, han sumado los 321 votos favorables a la prórroga del Estado de Alarma a causa de la pandemia de coronavirus que ya ha provocado más de 3.000 muertes en España.

Las fuerzas políticas ya habían trasmitido a Sánchez su 'sí' a la continuidad de las medidas de confinamiento y otras medidas derivadas del Estado de Alarma a causa de la pandemia de coronavirus, aunque si bien la oposición había manifestado también su inconformismo con las medidas.

En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, ha recriminado duramente la actitud del Gobierno: "Los españoles necesitan soluciones, no promesas. España está de duelo, todos estamos de luto y esto, señor Sánchez, no va bien. Los ciudadanos están cumpliendo con los enormes sacrificios que se les piden, con las durísimas medidas que hoy aprobará el Congreso, pero el Gobierno no está a la altura de sus esfuerzos", ha espetado Casado.

También Vox ha recriminado la actitud del presidente del Gobierno, al que ha acusado de "haberlo hecho todo mal", de "mentir" y de "ocultar datos". Además, Santiago Abascal ha pedido el cese de Pablo Iglesias porque, ha afirmado, "ha utilizado esta crisis para lograr sus botines". El líder de la formación de extrema derecha ha reaparecido tras haberse curado del coronavirus la pasada semana.

Hasta esta misma mañana, Vox no había decidido su voto. Tras afirmar que votarían 'sí', la formación de extrema derecha ha presentado una serie de propuestas para incluir, como quitar la sanidad gratuita para los inmigrantes ilegales, eliminar competencias a Cataluña para la gestión de la crisis e impedir rescate de los medios de comunicación.

Otras formaciones como Bildu, Más País, ERC y Junts Per Cat han solicitado la cumplimentación de un confinamiento total.

A pesar de votar a favor, la oposició ha sido muy dura con la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado sentirse "más preocupado" tras escuchar al presidente, al tiempo que le ha recriminado "abandonar a su suerte" a los sanitarios y que no haya pedido perdón "por una negligencia tan grave" como supone haber "animado" a centeneras de miles de personas a manifestarse "masivamente" el Día Internacional de la Mujer.

El líder del PP ha asegurado que a pesar de ello "los españoles necesitan soluciones" en vez de "promesas" y "certezas" y "no soflamas", por lo que le ha reiterado que su grupo parlamentario le apoya y, "a pesar de todo", votará a favor de prorrogar el estado de alarma en España ante la expansión de la pandemia por el Covid-19, así como de toda medida encaminar a mitigar los efectos de esta crisis.

Por otra parte, elíder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido a Sánchez el cese inmediato de Pablo Iglesias como vicepresidente tercero y que aplique el artículo 155 en Cataluña para apartar a Quim Torra de la Presidencia de la Generalitat.

A pesar de que Abascal ha confirmado ante el pleno del Congreso el apoyo de Vox a la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril, ha espetado al presidente del Gobierno para que aproveche estos 15 días más de plenos poderes para combatir con eficacia la amenaza sanitaria, evitar la ruina económica y acabar con el chantaje de sus socios de Gobierno.

"Lo han hecho todo tarde y todo mal", ha afirmado Abascal en su intervención, que ha comenzado prometiendo a los familiares de las víctimas que en su partido no descansarán hasta que todas las autoridades competentes asuman sus responsabilidades. "Han perdido un tiempo que es oro (...) rectifique, pida disculpas, deje el autobombo televisivo, porque no saldremos de aquí con técnicas de propaganda del señor Maduro ni con recomendaciones de asesores sin escrúpulos", ha advertido.

El presidente del Ejecutivo ha asegurado que "no ha habido ni un solo día, ni una sola hora ni un solo momento en el que todas las administraciones públicas hayan dejado de actuar". Así, Sánchez ha insistido en la necesidad de la "lealtad" y la "unidad" para frenar esta "pesadilla" en la que se ha convertido la pandemia.

"Ahuyentemos cualquier pensamiento mezquino, cualquier pensamiento egoísta. Ningún responsable político está dotado de poderes sobrehumanos, pero tenemos la gran suerte de contar con una ciudadanía formidable y con el asesoramiento científico de los mejores profesionales. Solo nos falta agregar a esos dos factores nuestro espíritu de unión y nuestra voluntad de victoria. Actuemos con el tiempo que nos entregan los ciudadanos y con unidad", ha zanjado el presidente.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha asegurado que no se acabará con el virus "en 15 ó 20 días" y ha avanzado que si la situación empeora su grupo pedirá al Gobierno "niveles de restricción de movimientos mayores, como han sugerido algunos diputados"; es decir, el cierre total de la actividad económica y la movilidad.

Echenique comenzó reprochando al PP y Vox sus intervenciones anteriores citando al físico Nils Bohr y su frase de que "predecir es muy difícil, especialmente futuro". De esa forma reprochó al presidente del PP, Pablo Casado, que criticara la falta de equipos sanitarios pero sin decir cómo adquirirlos con rapidez, "porque no sabe". Y al de Vox, Santiago Abascal, que propusiera quitar la sanidad gratuita a los inmigrantes ilegales, porque ello ayudaría a extender el contagio. A ambos les espetó: "Habrá que preguntarse algún día para qué han servido los partidos de derecha en la gestión de esta crisis".

Entre las pocas certezas que constató, una es que declarar el estado de alarma con sus restricciones "ha sido una buena idea", y por tanto "es evidente que hace falta prorrogarlos, porque no vamos a vencer al virus en los próximos 15 ó 20 días".