En el Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados para votar la prórroga del estado de alarma durante 15 días más y aprobar medidas económicas encaminadas a paliar los efectos de la crisis del COVID-19, tanto PP como Vox han dirigido mensajes muy duros contra Pedro Sánchez.

Ambas formaciones han mostrado su apoyo a la medida que amplía el confinamiento, pero desde el debate originado en la tribuna de la Cámara Baja han asegurado que el Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad en la crisis.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha defendido que "nuestro país no esta para más mítines ni manuales de resistencia ni autoayuda. Los españoles necesitan soluciones y España está de duelo". Frente a esta situación en la que la ciudadanía está haciendo sacrificios, el Gobierno, dice Casado, "no está respondiendo a la altura de sus esfuerzos".

"Tiempo habrá de pedir responsabilidades".

Así, el 'popular' ha tachado la gestión del Ejecutivo de "ineficaz" y "negligente" por no haber actuado antes ordenando la suspensión de eventos multitudinarios como lo fueron las manifestaciones con motivo del 8 de marzo. Y reprocha así a Sánchez que no haya "pedido perdón". No obstante, al final de su intervención Casado ha reiterado el "apoyo" de su partido frente a la crisis: "Tiempo habrá de pedir responsabilidades. No lo voy a hacer ahora".

Vox pide el cese de Iglesias y Simón y el 155 para Torra

Por su parte, Santiago Abascal, líder de Vox, sí exige al Gobierno depurar "responsabilidades" por la crisis del coronavirus. "No descansaremos hasta que todas las autoridades competentes asuman sus responsabilidades ante los españoles", anunciaba al comienzo de su discurso.

Calificando también la acción del Ejecutivo de "negligente", Abascal ha criticado a Sánchez por su falta de prevención frente a la crisis y por haber "mentido y ocultado información a los españoles".

Por ello, el líder de extrema derecha ha solicitado a Sánchez el cese del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y de Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias. Así mismo ha pedido aplicar el 155 en Cataluña o "lo que sea necesario" para apartar a Quim Torra de la Presidencia de la Generalitat.

Sánchez defiende la gestión del Gobierno y pide "lealtad"

En su intervención, el presidente del Gobierno ha vuelto a pedir "unidad y lealtad" por parte de la oposición ante las medidas aprobadas para hacer frente a la pandemia. De esta manera Sánchez defendía la gestión: "No ha habido ni un solo día, ni una sola hora ni un solo momento en el que todas las administraciones públicas hayan dejado de actuar".

"España ha seguido en todo momento las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales y del equipo de profesionales del Centro de Atención de Alertas", al que ha agradecido los esfuerzos de estos días.