El Congreso de los Diputados ha dado luz verde para la retirada de las medallas a Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, inspector de Policía del régimen franquista imputado en su día por delitos de torturas y lesa humanidad y fallecido recientemente.

La Cámara ha aprobado con 207 votos a favor, 57 en contra y 86 abstenciones la petición al Gobierno de la retirada a título póstumo de las condecoraciones concedidas al torturador por haber mostrado "con conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos".

La Proposición No de Ley del PSOE y Unidas Podemos fue pactada con Ciudadanos, y ha contado con el apoyo también de ERC, Junts, PNV, Más País, Bildu, Compromís y BNG. Vox y Foro Asturias se han opuesto, mientras que el PP ha optado por la abstención. Sin embargo, el diputado del PP Adolfo Suárez ha roto la disciplina de voto de su formación al oponerse a la abstención por considerar que es una Proposición No de Ley "tramposa" que "tras el parapeto de hechos lamentables y manipulando los sentimientos de los españoles pretende realmente hacer saltar la Constitución".

Vox se ha opuesto a la retirada de las condecoraciones al considerarse "contrario a toda pretensión absurda de revisionismo histórico, del signo que sea". En palabras del diputado José María Sánchez "no sirve para nada". Así, el diputado de extrema derecha recordó la "irretroactividad de las leyes", porque esta proposición supone la revocación del acto de concesión de medallas y mencionó los crímenes de dirigentes de la izquierda en la Guerra Civil.

El texto aprobado mandata al Ejecutivo a adoptar las iniciativas normativas precisas "para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión".

Autor de múltiples torturas

El exinspector de policía Antonio González Pacheco falleció el pasado 7 de mayo por coronavirus. González Pacheco se fue con los privilegios y la impunidad de la que disfrutó desde que se convirtió en una de las figuras más relevantes de la Brigada Político-Social de Franco, un cuerpo policial creado exclusivamente para reprimir todo movimiento contrario a las directrices del gobierno fascista. Más de 40 años después del fin de la dictadura, aun no se le habían retirado las múltiples condecoraciones en honor a sus criminales métodos. Tampoco fue juzgado por los mismos, ni manifestó arrepentimiento.

Billy el Niño acumulaba varias querellas por torturas durante su etapa de policía en la dictadura franquista y, además,ostentaba cinco medallas al mérito policial por "comportamiento ejemplar" que conllevaban una ayuda económica en su pensión. Esas condecoraciones aumentaban su renta un 50%.

Billy el Niño, en una imagen de archivo. | Agencias

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció al principio de la legislatura que las condecoraciones serían retiradas porque esas medallas "implican que una persona es ejemplar y, en este caso, no lo es". Sin embargo, al comenzar estos trámites el Ejecutivo se percató de su dificultad, admitiendo que no encontraba una vía legal para retirarle estos reconocimientos porque no está regulado legalmente.

El pasado mes de agosto se presentó la primera querella conjunta de contra González Pacheco. Fue presentada por cinco víctimas del policía franquista que buscaban acabar "con un muro de impunidad que impidió que personas interpusieran estas acciones".