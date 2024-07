El Partido Popular finalmente llevará a Pedro Sánchez a la comisión de investigación del Senado para que dé explicaciones sobre el caso que afecta a su mujer, Begoña Gómez. Así lo ha confirmado este jueves Alberto Núñez Feijóo, que ya en mayo dejó caer que el presidente tendría que contestar a sus preguntas en la Cámara Alta si no lo hacía en el Congreso.

"Sí, lo vamos a hacer", ha aseverado ahora, en una entrevista con la cadena 'COPE' en la que ha apostillado que lo harán porque el jefe del Ejecutivo "no da ninguna explicación". Aunque no ha dado una fecha para citarle, tendría que ser ya después del verano.

"Ayer vino al Congreso de los Diputados, le pregunté de forma constante y reiterada cuestiones y no me contesta a ninguna", ha insistido el dirigente 'popular', que ha afeado que Sánchez "no solo no contesta, sino que te insulta". "Yo le pregunté al presidente si era conocedor de las cartas de recomendación de su mujer a la empresa del señor Barrabés, no me contestó", ha apostillado. "Le pregunto sobre estoy y me dice que yo soy el rey de los bulos", ha agregado.

Al margen de llevar a Sánchez al Senado, desde hace semanas había ya una parte de los senadores 'populares' que creían había que llamar también a Begoña Gómez a la comisión de investigación, pero Feijóo y la dirección nacional del partido se oponían. Sin embargo, y ante nuevas informaciones sobre el caso, lo cierto es que hay voces de una parte del PP que piden que comparezca también la esposa del presidente.

Una decisión que no sorprende en Moncloa

En el Gobierno esta decisión del PP no provoca ninguna sorpresa, porque los 'populares' ya amagaron con llevar a Sánchez a declarar en el Senado en plena campaña para las elecciones europeas y se esperaban este movimiento por parte de Feijóo tarde o temprano.

Desde Moncloa recuerdan no obstante que el propio Sánchez ya manifestó que no tenía ningún problema en declarar en esa comisión e insisten en que esto es los que podemos esperar de un PP que hace la oposición que hace, que se mantiene -dicen- en el enredo, mientras defienden que el presidente, por su parte, está en lo importante.

el ministro de Transportes, Óscar Puentes, también ha acogido sin sorpresa la decisión del PP. "Pues nada, allá irá", ha señalado a preguntas de la prensa, antes de deslizar que si a los 'populares' "les sale como les han salido hasta ahora las comisiones de investigación", entonces "se ve que no aprenden". En este sentido, ha afirmado que "han salido peor los interrogantes que los comparecientes", que "salieron a hombros". "Incluso Koldo", ha apostillado, ironizando con que "esto solo lo puede conseguir el PP".

Begoña Gómez vuelve al juzgado

Las palabras de Feijóo de este jueves llegan apenas 24 horas después de que Sánchez esbozara este miércoles en el Congreso las líneas generales de su plan de regeneración democrática, que, según Feijóo, es en realidad una "cortina de humo" para intentar sembrar la duda sobre la fiabilidad de los medios y tapar así los problemas judiciales de su mujer y su hermano.

Se producen también un día antes de que Begoña Gómez tenga que volver a los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, después de que su declaración, inicialmente prevista para el pasado 5 de julio, se viera pospuesta porque no se había notificado a su defensa una de las querellas interpuestas contra ella.

De cara a este viernes, la jueza decana de Madrid ha acordado que pueda volver a acceder a la sede judicial por el garaje, como hizo hace dos semanas. Paralelamente, el juez Juan Carlos Peinado tendrá que decidir si esta vez solo graba el audio de la declaración, estudia el informe que le ha presentado la Universidad Complutense de Madrid, que, a pesar de no haber encontrado conclusiones sobre la actuación de Gómez, pide personarse en caso de que hubiera algún tipo de daño patrimonial para la institución.