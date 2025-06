VÍDEO | Sigue la Conferencia de Presidentes en Barcelona, la primera en la que se pueden usar lenguas cooficiales

La ciudad de Barcelona acoge este viernes, 6 de junio, la XXVIII Conferencia de Presidentes Autonómicos. En el Palacio de Pedralbes, y con presencia de los reyes, Felipe VI y Letizia, se reúnen los dirigentes de las comunidades autónomas por 22.ª ocasión desde que Pedro Sánchez está al frente de La Moncloa. Frente a las 22 Conferencias de Sánchez están las dos que se convocaron durante los siete años de gobierno de Mariano Rajoy, pero es importante recalcar que 19 de las 22 convocadas en tiempos de Sánchez tuvieron lugar durante la pandemia del coronavirus.

A partir de las 8:15h de la mañana se espera la llegada de las autoridades a las instalaciones del Palau de la Ciudad Condal —primero los presidentes y presidentas de comunidades y ciudades autónomas, después las vicepresidentas del Gobierno y los ministros y ministras, seguidos por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán, y, por último, Sánchez y los reyes—, a quienes recibirá el president de la Generalitat, el exministro de Sanidad Salvador Illa; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

A diferencia de todas las Conferencias de Presidentes que se han celebrado hasta ahora, la de este viernes tiene como gran novedad la posibilidad de hablar en lenguas cooficiales, siempre con traducción simultánea. Es la primera vez que los mandatarios de cada comunidad autónoma puedan utilizar su lengua vernácula oficial, algo que tiene lugar a petición del president de la Generalitat y el lehendakari vasco.

Esta medida no ha sido de agrado para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ya ha advertido de que no se pondrá el pinganillo y que se marchará de la Conferencia si le hablan en otro idioma que no sea el castellano. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré", aseveró en la víspera en la Asamblea de Madrid.

Una vez que estén todos, tendrá lugar la foto de familia, el rey Felipe VI se despedirá y con una declaración institucional, Pedro Sánchez junto a Salvador Illa darán paso al inicio de la Conferencia de Presidentes, que se celebra a puerta cerrada a partir de las 10:30h.

Orden del día de la Conferencia de Presidentes

La Conferencia de Presidentes de Barcelona incluye, en su orden del día, todas las propuestas presentadas por 13 comunidades autónomas. Inicialmente iban a ser seis temas, pero ante la insistencia del Partido Popular (PP) de ampliarlos, habrá un total de 16 cuestiones a abordar durante la conferencia. Cada presidente tiene 10 minutos para intervenir.

16 temas para 13 presidentes del PP: los 'populares hablarán 37,5 segundos por cada tema en la Conferencia de Presidentes tras sus exigencias a Sánchez

Acceso a la vivienda: políticas de vivienda por personas no residentes y ocupación*

Financiación de la Educación Infantil, universitaria y Formación Profesional*

Modelo energético: descarbonización y seguridad*

Financiación autonómica*

Plan migratorio estructural*

Infraestructuras*

Reforma de la financiación autonómica

Acceso a la vivienda: lucha contra la ocupación e inquiocupación

Nuevo plan energético: planes para evitar otro gran apagón

Control de fronteras y política migratoria

Inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones

Déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia

Retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal

Financiación del primer ciclo de Educación Infantil

Las propuestas marcadas con un asterisco (*) son los asuntos propuestos por Sánchez, mientras que el resto han sido propuestas de las diferentes comunidades autónomas. Una vez finalizada la Conferencia, los presidentes y presidentas que quieran llevarán a cabo sus ruedas de prensa y comparecencia en los diferentes espacios del Palau de Pedralbes.