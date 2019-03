La concejal del PP de Calasparra se disculpa tras comparar a las que abortan con terroristas

La concejal del PP en Calasparra, Davinia Saorín, ha pedido disculpas por sus declaraciones, realizadas el pasado 5 de febrero, en las que manifestaba que las mujeres que recurrían al aborto "no daban la posibilidad de la vida al ser humano", ya que la dirigente 'popular' se declara una "fiel defensora del derecho a la vida".

De manera que ha asegurado que "está a favor del aborto en los tres supuestos de violación, peligro para la salud física y psíquica de la mujer y malformaciones fetales incompatibles con la vida", por lo que reconoce su error "en la comparación con terroristas".

"No tenía intención alguna de ofender a nadie y fue una equivocación usar ese término", ha lamentado la concejal, quien se ratifica, no obstante, en que "la mujer que aborta utilizando la ley como método anticonceptivo está negando el derecho a la vida del no nacido".