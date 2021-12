Un concejal del Partido Popular de Arganda del Rey, en Madrid, ha dado positivo en COVID-19 tras haber asistido el pasado viernes 10 de diciembre a la cena de Navidad que organizó el partido local.

Así lo ha confirmado el propio edil en un audio enviado en un grupo de WhatsApp de concejales del PP del municipio, al que ha tenido acceso laSexta: "Me acabo de hacer una prueba y he dado positivo en COVID, tengo pocos síntomas pero os lo cuento porque estuvimos juntos en la cena y, a ver, yo creo que me he contagiado después pero no lo sé. Es difícil concretar en qué momento me puedo haber contagiado de esto. Lo importante es que miréis vosotros si tenéis síntomas".

Según ha podido saber laSexta, este concejal estaba sentado en la mesa junto a Carreras y Oliva, adjunta al gabinete de la presidenta regional, y también habría otros dos contagiados por COVID-19.

El presidente del PP de Arganda del Rey, Pablo Rodríguez Sardinero, ha negado a laSexta que haya ningún concejal o afiliado al PP de Arganda contagiado, aunque admitía que "un simpatizante que asistió a la cena se puso en contacto para decir que tenía síntomas leves de COVID". A pesar de ello, el alcalde de Arganda del Rey ha confirmado a laSexta que la voz del audio es de uno de sus concejales y fuentes del PP de Madrid han confirmado la información.

Isabel Díaz Ayuso ha llamado para interesarse tras enterarse del contagio. Precisamente, la presidenta madrileña criticó en su discurso en esa cena las cancelaciones de actos por la pandemia. "Todo lo que hacen con las personas creyentes, con las tradiciones como la Navidad, como en el acto del otro día de la Constitución, que les faltó hacerlo por videoconferencia, ahí en la calle 15 minutos, más soso que pa' qué. Que eso es lo que hace la izquierda cuando gobierna, sosadas", dijo ante los militantes.

Este contagio se produce en pleno choque entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP por las cenas de Navidad del partido. Mientras Casado ha pedido suspender las celebraciones, fuentes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguran que lo han hecho porque los afiliados habrían preferido ir a la cena de Ayuso.

Esta 'subguerra' navideña, enmarcada en el contexto de enfrentamiento entre Casado y Ayuso por el control del PP de Madrid, ha desembocado en reproches públicos por parte de la presidenta tras la "prohibición" de Casado: "Donde manda patrón no manda marinero. No puedo celebrar la cena porque está prohibida. Soy una afiliada de base más, disciplinada, que siempre cumple con las normas".