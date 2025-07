Las comunidades del PP boicotean la reunión sobre el reparto de menores migrantes que llegan a España

Sin quorum no hay conferencia; sin conferencia, no hay acuerdo: la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre la reubicación de menores migrantes prevista para este jueves ha tenido que ser suspendida, al no acudir los representantes de diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). La reunión tenía que haber comenzado a las 9:30h de la mañana, pero sólo han acudido Asturias, Euskadi, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Navarra, además del consejero de Ceuta, gobernada por los populares.

"Nos hemos enterado [de que las comunidades del PP no acudían a la reunión] por los medios, es una falta de respeto a los niños y niñas", ha asegurado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras el plante del PP. "Hemos trabajado para sacar adelante el artículo 35 y no hemos conseguido que el PP aporte ninguna alternativa", ha lamentado la ministra.

Rego ha subrayado que se iban a repartir "22 millones que no se van a poder repartir", y ha lamentado que la "política racista" de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "la van a pagar los niños y niñas migrantes. "Pero vamos a seguir trabajando, esto no termina aquí. La ley se va a cumplir".

En la reunión estaba previsto tratar con las autonomías el plan del Gobierno de trasladar unos 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, la mayoría a Andalucía, la Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, para aliviar los recursos saturados de las zonas de llegadas. Sin embargo, las autonomías bajo mandato del PP consideran esta cita "ilegal": han mostrado, desde el inicio, su fuerte oposición a la propuesta. De hecho, diez comunidades del PP, además de Castilla-La Mancha, han recurrido el real decreto ley que creó este mecanismo de reubicación ante el Tribunal Constitucional.

Ahora estas comunidades han dado un paso más al negarse a acudir a una reunión de estas características, bajo el argumento de que el orden del día fue impugnado en una cita previa y, por lo tanto, la convocatoria de la misma es "ilegal", algo que desde el Ministerio niegan tajantemente.

3.900 niños migrantes a trasladar

Al ser preguntada por la postura del PP que apunta a que este decreto invade competencias autonómicas, Rego ha subrayado que existe un "dictamen del Consejo de Estado" que habilita al Gobierno para seguir trabajando. La ministra ha señalado que efectivamente las comunidades tienen "derecho" a presentar un recurso al decreto, pero "tendrá que ser un juez quien determine los recursos". "El recurso no habilita para incumplir una ley, tiene que ser el Tribunal Constitucional. La ley aprobada en el Congreso se tiene que aplicar", ha insistido, instando a las comunidades a "verbalizar" que no cumplirán la ley.

La titular de la cartera de Juventud e Infancia ha asegurado que a partir del 28 de agosto se comenzará con la política de traslados y que ya se está trabajando con Canarias. En total, son más de 3.900 niños y niñas migrantes no acompañados a los que van a tener que ir trasladando a lo largo de un año, a través de "mecanismos" permanentes con las comunidades autónomas y de "forma equilibrada".