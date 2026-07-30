Begoña Gómez recupera el pasaporte tras levantar la Audiencia de Madrid las cautelares impuestas por el juez Peinado

Los detalles La esposa de Pedro Sánchez dispone desde este miércoles de su pasaporte después de que la Audiencia de Madrid autorizase a su procuradora a recoger la documentación.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha recuperado su pasaporte después de que la Audiencia Provincial de Madrid autorizara su devolución, tras haber sido retenido por orden del juez Juan Carlos Peinado. Inicialmente, Peinado impuso medidas cautelares el 20 de junio, prohibiendo a Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, salir de España y obligándolas a comparecer cada 15 días en sede judicial. Sin embargo, el 16 de julio, dichas medidas fueron levantadas al considerar la Audiencia que no existían pruebas suficientes de riesgo de fuga. Las defensas y la Fiscalía habían recurrido la decisión inicial, logrando su revocación.

Begoña Gómez recupera su pasaporte. La esposa de Pedro Sánchez, a quien el juez Juan Carlos Peinado le impuso medidas cautelares para evitar que pudiera salir de España en el auto de apertura de juicio oral, dispone de su pasaporte desde este miércoles después de que la Audiencia Provincial de Madrid autorizase a su procuradora que acudiese a recoger la documentación en su nombre, según han informado fuentes jurídicas a laSexta.

El juez Peinado ordenó la retirada de su pasaporte el pasado 20 de junio, cuando decretó la apertura de juicio oral contra la mujer del presidente del Gobierno. Además, le prohibió salir del país y le impuso la orden de comparecer en sede judicial cada 15 días, unas medidas que también afectaban a su asesora Cristina Álvarez.

No obstante, el pasado 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid levantó las medidas cautelares decretadas contra Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada 15 días ante la autoridad judicial, todo ello "sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento".

Las defensas de Gómez y Álvarez y la Fiscalía recurrieron la retirada de los pasaportes y la Audiencia Provincial de Madrid acabó dándoles la razón. Según los magistrados, "no aparece suficientemente individualizada ni apoyada en datos concretos que permitan concluir la existencia de una probabilidad real de fuga, descansando en buena medida en consideraciones que no resultan suficientes para sustentar la adopción de medidas tan restrictivas de derechos fundamentales", por lo que revocaron la decisión de Peinado.

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