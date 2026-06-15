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Caso Begoña Gómez

Comprueba en este documento si puedes ser elegido para el jurado en el posible juicio que sentaría en el banquillo a Begoña Gómez

¿Por qué es importante? La esposa del presidente del Gobierno tiene este lunes una audiencia preliminar ante el juez Peinado que pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyenLa Fiscalía pide que se archive la causa contra Begoña Gómez al no advertir indicios de los cuatro delitos que se le atribuyenlaSexta
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El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este lunes la audiencia previa protocolaria de cara al posible juicio en el que sentarían en el banquillo Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes deberán acudir en persona bajo apercibimiento de ser "conducidos por la fuerza pública".

Con esa audiencia preliminar se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Tras la comparecencia, se celebrará una comparecencia de medidas cautelares. La acusación, dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír, solicita para los tres que se les prohíba la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte (con expresa prohibición de expedición de uno nuevo mientras dure el presente procedimiento) y la obligación de comparecer cada 15 días ante el Juzgado o Tribunal, así como cuantas veces fueren llamados.

Mientras, ya está la lista definitiva de candidatos a jurado de la Oficina del Censa Electoral para el municipio de Madrid, con lo que ya es posible comprobar si se está entre las 92 páginas con nombres de los residentes de la capital de los que saldrá el jurado. Comprueba si puedes estar entre ellos:

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