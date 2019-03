El PP compensa a Mato nombrándole vicepresidenta de una comisión con un plus de 1.000 euros

La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso nombra vicepresidenta primera de la misma a la exministra de Sanidad Ana Mato, que de este modo se reincorpora a la vida activa parlamentaria como diputada tras su salida del Gobierno.



Su nombramiento como vicepresidenta primera conlleva una dotación económica adicional de 1.046,48 euros en gastos de representación, que se suman a los 2.813,87 euros de asignación constitucional que reciben todos los diputados, y otros 870,56 de indemnización que le corresponde como diputada por Madrid.



Preguntada por este nombramiento, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que le parece "bien", "adecuado" y "acertado" que Mato ocupe un puesto de responsabilidad dentro del grupo parlamentario algo que, a su juicio, no debería llamar la atención.



Por contra, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, cree que el nombramiento de Ana Mato es una "mala noticia" que perjudica al Congreso y a la política en general, y pone de relieve que a la exministra los ciudadanos "no le merecen" el mismo respeto que Mariano Rajoy. "Me parece un despropósito y una falta de sintonía con las demandas de los ciudadanos que cada vez nos exigen mas respeto hacia ellos", ha lamentado Díez, quien ha dicho no entender la actitud de Mato, que decidió dimitir, pese a declararse inocente, para no perjudicar a la institución que representaba, en ese caso el Gobierno.



Con la misma lógica, no debería tener responsabilidades en el Congreso, ha subrayado la líder de UPyD, tras subrayar que "cuando menos esta institución merece el mismo respeto" que el Ejecutivo. Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tarda, ha considerado que Mato, como diputada, tiene todo el derecho a formar parte de la Mesa de una comisión, independientemente de que el PP pueda ser susceptible de hacer las cosas mejor y esta decisión pueda criticarse desde el punto de vista ético. No obstante, ha insistido en que eso no significa que Mato no tenga "todo el derecho" a ser vicepresidenta de la comisión.