La decisión del Gobierno de ampliar el Aeropuerto catalán de El Prat ha suscitado un fuerte debate entre ecologismo y economía, puestos de trabajo y sostenibilidad.

Entre las voces que se han posicionado en contra de la ampliación está la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que vaticina que un aeropuerto más grande traerá millones de turistas "low cost" y, molesta, le pide a Aragonés y a Sánchez que "recapaciten" sobre su decisión.

"Hablar de ampliación y desarrollismo suena al pelotazo de toda la vida. Aena es una sociedad público-privada y la mitad de las acciones las tienen fondos de inversión que lo que quieren es el máximo rendimiento a corto plazo, y estoy convencida de que la sostenibilidad les trae sin cuidado", esgrimió ayer la dirigente en una entrevista con la Cadena Ser.

En este sentido, Colau duda de la supuesta mejora económica que traería la ampliación, y critica que los puestos de trabajo prometidos, así como la mejoría a nivel turístico, no está garantizada: "La propuesta que está haciendo Aena no garantiza la supuesta interconexión intercontinental. No está avalado por ningún informe, le ponen la retórica verde, pero luego llega un momento que las palabras hay que sustentarlas con los hechos", critica.

"No vale con aprobar una ley de cambio climático y luego hacer políticas que vayan en contra"

También Juan López Uralde, diputado de Unidas Podemos, argumenta que el impacto medioambiental "no pasa por la ampliación, sino por la reducción", razón por la que insiste en las consecuencias que tendría aumentar el tamaño de ciertos aeropuertos.

Uralde hace referencia a "tres factores" de la polémica, resaltando que todas las medidas de cara al futuro que ha planteado el Ejecutivo deben guardar cierta coherencia medioambiental: "En primer lugar hay que tener en cuenta el impacto en los sistemas colindantes. En segundo lugar, estamos en emergencia climática, y estamos haciendo un enorme esfuerzo en aplicar nuevas medidas", indica en otra entrevista con la Cadena Ser.

Así, según el diputado, todas estas políticas "deberían ser transversales", y sentencia que "no vale con aprobar por un lado una ley de cambio climático y, por otro, hacer políticas que vayan en contra". Una posición que no ha sido compartida por el Partido Popular, donde la Portavoz del Congreso, Cuca Gamarra, ha defendido que las inversiones son "siempre bienvenidas". Aun así, también se muestra crítica con la decisión.

"El problema es el marco en el que se están produciendo y las presiones amparadas en la debilidad del Gobierno y dependencia en relación a los independentistas", sostiene Gamarra en conversación con Onda Cero, incidiendo en que el problema ha sido la forma en la que se ha decidido la ampliación del aeropuerto.

Colau asegura que habló con Yolanda Díaz

La alcaldesa de la ciudad condal también explica en la entrevista que, tras conocer la noticia, mantuvo contacto con la ministra de Trabajo, miembro de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, así como con Pere Aragonès. Concretamente, afirma que la vicepresidenta del Gobierno también estaría en contra, un hecho que supondría una nueva división entre los socios de la coalición.

"Llamé al president y he hablado también con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que lo ve igual. Estamos absolutamente de acuerdo en que no hay que repetir los errores de pasado", subraya. Por ello, Colau pide " datos y que haya transparencia", y sentencia: "Ya sea a través de la vicepresidencia, ya sea a través del grupo parlamentario, ya sea desde el ayuntamiento de Barcelona, todos vamos a pedir rigor".