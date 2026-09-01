Sánchez condena el "inaceptable ataque híbrido ruso" contra Leipzig y muestra su rotundo apoyo a Alemania: "No nos dejaremos disuadir"

El contexto El Gobierno alemán ha responsabilizado a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

La relación entre Putin y Europa se ha tensado aún más tras el ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig, por el que Alemania responsabiliza a Rusia. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha expresado su apoyo a Alemania, condenando el ataque y reiterando el compromiso inquebrantable con Ucrania. En respuesta, Alemania ha cerrado el consulado ruso en Bonn y cancelado el contrato del centro cultural "Casa Rusa" en Berlín. La OTAN, liderada por Mark Rutte, y la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, han manifestado su solidaridad con Alemania y su intención de reforzar la defensa ante amenazas similares.

Se tensa —aún más— la relación entre Putin y Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado este martes después de que el Gobierno alemán responsabilizara a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

"El ataque híbrido ruso contra el aeropuerto de Leipzig de agosto es inaceptable y España apoya a Alemania de manera rotunda. No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable", ha escrito el jefe del Ejecutivo español en su cuenta de X.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, afirmó este martes en rueda de prensa que "el Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt,

Así lo aseguró junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, quien anunció, como consecuencia, el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania y la cancelación del contrato del centro cultural ruso "Casa Rusa" en Berlín. Además, Berlín reforzará los "controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa", precisó el jefe de la diplomacia germana.

Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, según informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung'.

"Refuerzo" de la OTAN y advertencia de Bruselas

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han publicado también sendos mensajes a través de redes sociales de forma simultánea e inmediatamente después del anuncio del Gobierno alemán.

"Las pruebas son claras. Y acojo con satisfacción las medidas anunciadas por Alemania en respuesta a ello. La OTAN seguirá reforzando nuestra capacidad para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones maliciosas como las observadas en Leipzig y en otros lugares de la Alianza", ha escrito Rutte.

El secretario general de la OTAN compartió esta declaración tras hablar con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. "La OTAN se muestra plenamente solidaria con Alemania tras el ataque híbrido ruso perpetrado en Leipzig. Los intentos de Rusia de intimidarnos, de socavar nuestra unidad y nuestra voluntad de apoyar a Ucrania son inútiles y fracasarán", ha dicho Rutte.

La presidenta de la CE, por su parte, ha afirmado que los ataques híbridos "no quedarán sin respuesta". "Esta mañana hablé con el canciller Merz para discutir el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig (...). Mantendremos a la UE unida a pesar de esta escalada y actos graves", ha afirmado Von der Leyen en su publicación.

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