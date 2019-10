El claustro de la Universitat de Girona (UdG), reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha aprobado un manifiesto en el que exige la "inmediata puesta en libertad" de los líderes independentistas encarcelados, tal como ya han hecho los de la Universitat de Lleida (UdL), la Autónoma de Barcelona (UAB), la Politécnica de Cataluña (UPC), la de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra (UPF) y la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

La declaración, titulada 'Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política', ha sido aprobada en la UdG por 91 votos a favor, 8 en contra y 9 en blanco, ha informado la universidad.

El claustro de la UdG también ha aprobado por asentimiento un manifiesto que propone incorporar de forma excepcional al sistema de evaluación establecido --sin sustituirlo--, uno "alternativo" que tendrá que ser desarrollado y aprobado definitivamente en una sesión extraordinaria del Consell de Govern en los próximos días.

"No se vulnera el derecho a la libertad de cátedra. Se están haciendo las cosas bien. No se vulnera ningún derecho con el acuerdo al que se llega hoy. Yo me siento orgulloso de la facultad de Girona", ha afirmado el rector de la Universidad de Girona, Quim Salvi i Mas.

Así, dan la posibilidad a quien quiera ir a clase y seguir el plan que lo haga, y quienes quieran seguir las manifestaciones y concentraciones en protesta por la sentencia del procés podrán hacerlo sin ponerles falta.

Lo ha hecho a propuesta del Consell d'Estudiants que pedía "más flexibilidad en la evaluación y el desarrollo normal de la actividad académica", a raíz de las movilizaciones tras la sentencia. En el exterior del edificio, estudiantes han seguido por 'streaming' en una pantalla habilitada el claustro extraordinario de la universidad --formado por representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria--.