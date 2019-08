El diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, vuelve a incendiar las redes sociales con un tuit en el que habla de "bien comidos pasajeros", refiriéndose a migrantes del Open Arms.

La reacción de los usuarios es inmediata. El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, le reprocha sus palabras: "Solo un miserable puede hablar así...", a lo que Marcos de Quinto vuelve a la carga. "¿Te he insultado yo a ti? ¿Imbécil, mantenido? Hala, al rincón de los bloqueados", ha publicado el diputado de Ciudadanos.

Dentro de su partido, el diputado de la Asamblea de Madrid, César Zafra, considera que De Quinto no hablaba con ironía. Ni le desautoriza, ni le defiende. "No debemos entrar ha valorar los tuits personales de cada uno", defiende.

Sin embargo, Javier Amador, un compañero en las palmas de Gran Canaria sí le desaprueba: "Hay veces que uno no puede callar. Espero que mi partido desautorice públicamente las declaraciones de nuestro diputado Marcos de Quinto sobre el Open Arms".

Podemos habla de un comportamiento "intolerable" para un representante público. Alberto Garzón dice que es un "síntoma del viraje conservador" de Ciudadanos.

Finalmente, De Quinto, se acaba 'disculpando', a medias. "No estoy acostumbrado a que la gente me insulte. Lamento que alguna vez haya respondido con la misma moneda, pero no es agradable tener que soportar continuamente a tanto deficitario educacional".

No es la primera vez que De Quinto siembra la polémica en las redes. Hace unas semanas publicó un tuit de agradecimiento por unos vinos que le habían regalado y que puso en cuestión los obsequios que pueden recibir los diputados.