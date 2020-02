Sigue la tormenta en Ciudadanos después de que 'eldiario.es' desvelase que el partido tenía en nómina como asesor a Andrés Betancor al mismo tiempo que era vocal de la Junta Electoral Central (JEC), entre 2017 y 2019. Inés Arrimadas ha evitado responder sobre esto, pero este viernes el diputado de la formación naranja Marcos de Quinto ha sido muy claro al afirmar que esta cuestión le parece"fenomenal".

"No es ilegal", ha asegurado por su parte la líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, preguntada por este asunto en una entrevista en Ràdio 4. A su juicio, se trata de "cortina de humo". "Los vocales los nombran los partidos y es normal que estos tengan una relación con ellos", ha defendido la portavoz de Cs en el Parlament de Catalunya, que ha asegurado que las "preferencias políticas" de los miembros de la JEC "no deben afectar a su imparcialidad".

Cs propuso a Betancor como candidato a vocal de la JEC cuando este ya estaba trabajando para el partido, según 'eldiario.es', una relación que tanto Betancor como el partido ocultaron ante la Comisión de Nombramientos en el Congreso.

Allí, la formación defendió su perfil "idóneo" para ocupar el cargo y el propio Betancor no aludió en ningún momento a su trabajo para Ciudadanos, según este medio. "No tenía la obligación porque no es ilegal", ha argumentado Roldán.

Siempre según 'eldiario.es', el catedrático sí habría pedido permiso en la Universidad Pompeu Fabra para compatibilizar su actividad docente con su puesto en Ciudadanos. No obstante, la Universidad ahora le ha abierto un expediente para "aclarar si las actuaciones de este profesor pueden ser objeto de sanción".

Por su parte, el rector de la citada institución académica, Jaume Casals, ha manifestado su "profunda preocupación ante la posibilidad de que un profesor de la comunidad pueda tener una actuación éticamente tan reprobable".

El 'diario.es' también ha revelado que, durante el tiempo en que compatibilizó su papel de asesor para Cs con su cargo de vocal, Betancor participó en la resolución de varios recursos planteados por el propio partido, entre ellos el que pedía prohibir la candidatura de Puigdemont a las elecciones europeas.

El expresident se querelló contra él y otro vocal por este motivo y, ayer, Quim Torra anunció su propia querella contra el catedrático, al que acusa de ser "el origen" de su inhabilitación como diputado, algo que Roldán rechaza. "Torra está inhabilitado por el Tribunal de Justicia de Cataluña, no por la JEC", ha aseverado la dirigente de Cs.

Betancor abandonó su puesto en la JEC el pasado verano. Roldán ha asegurado que, desde entonces, el partido ha "seguido ganando recursos con y sin Betancor".