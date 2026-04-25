Cientos de personas gritan "¡No a la guerra!" en el centro de Madrid: exigen la paz en Oriente Medio y "no olvidar Gaza"

¿Por qué es importante? Hay concentraciones por todo el país para pedir que acaben los conflictos bélicos. Entre los asistentes, personalidades del mundo de la cultura, como Javier Fesser, y de la política, como la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Cientos de personas se congregaron en la plaza de Callao de Madrid, convocadas por la plataforma 'Parar la Guerra', para exigir paz en Oriente Medio y recordar a Gaza. La movilización, respaldada por más de 250 organizaciones y figuras culturales, se replicó en 200 localidades españolas. Políticos como Reyes Maroto y personalidades culturales como Javier Fesser participaron, subrayando la importancia de la paz y el diálogo. Se leyeron poemas de autores de diversas nacionalidades y se escucharon consignas contra la guerra. La plataforma destacó la unión de diferentes ideologías para lograr la paz, rechazando el silencio ante la injusticia.

Cientos de personas se han concentrado este sábado en la madrileña plaza de Callao, convocados por la plataforma 'Parar la Guerra', para exigir la paz en Oriente Medio y "no olvidar Gaza". Esta plataforma, impulsada por más de 250 organizaciones sociales y representantes del mundo de la cultura, ha convocado movilizaciones similares en más de 200 localidades españolas este sábado, dos días después de lanzar un manifiesto que suma más de 10.000 firmas.

Entre los asistentes a la concentración de Madrid han figurado políticos del PSOE como la portavoz en el ayuntamiento, Reyes Maroto, el eurodiputado José Cepeda, la portavoz adjunta en la Asamblea, Mar Espinar y el diputado de Sumar, Txema Guijarro.

Además, también han acudido personalidades de la cultura como el director de cine Javier Fesser, el director teatral Lluis Pasqual o la periodista Lucía Méndez, quienes han subido al escenario a leer poemas de autores libaneses, palestinos, hebreos e iraníes.

"Tenemos que estar siempre en el lado correcto de la Historia", ha declarado ante los medios Maroto, quien ha defendido que "por la vía negociada se llegue a una solución" y se ha preguntado "dónde está el PP, que dice ser un partido de Estado" a la hora de defender el derecho internacional o el escudo social por las consecuencias de la guerra.

"Hemos denunciado siempre al régimen de los ayatolás, pero eso no significa que no denunciemos la guerra ilegal y las consecuencias que está teniendo", ha agregado Maroto, que no ha querido valorar las amenazas de Trump de expulsar a España de la OTAN.

En este sentido, la política socialista ha expresado que no pueden "valorar un correo electrónico", pero ha afirmado que "lo que queda muy claro es que el Gobierno de España es un socio fiable, que va a estar siempre del lado de la paz y trabajando en el marco de la OTAN para garantizar la seguridad y el derecho internacional", unas palabras muy similares a las pronunciadas por Félix Bolaños este sábado.

Por su parte, Joanen Cunyat, portavoz de la plataforma, ha destacado el hecho de que más de 250 organizaciones de distintas ideologías apoyen estas movilizaciones. "La paz solo será posible si los y las diferentes nos unimos en este objetivo común", ha señalado, a lo que ha añadido: "No vamos a parar hasta que las bombas paren; pretenden hacernos creer que la movilización no sirve, pero los hechos demuestran que solo la movilización es capaz de obligarles a sentarse a encontrar una solución dialogada", ha agregado.

Mientras, Javier Fesser ha puesto de manifiesto la extrañeza que le produce el hecho de que "la mitad del mundo" esté sufriendo una "injusticia y crueldad inimaginables", mientras la otra mitad está "invirtiendo en Bolsa y yendo al parque de atracciones los domingos". "No sabemos qué es lo que realmente podemos hacer para revertir la situación, pero lo que está claro es que el silencio no es una opción y que hay que estar al lado de quién sufre", ha manifestado.

Durante la concentración, se han escuchado gritos de "¡No a la guerra!", "¡Palestina libre!" o "¡Nosotros sí tenemos otro plan, Trump y Netanyahu al tribunal penal!" y se han visto pancartas con lemas como 'Hacen guerras y tú las pagas', 'No olvidar Gaza' o 'Libertad para los presos políticos en Irán'.

Sin embargo, la poesía y la música han estado en el centro de este acto que buscaba esgrimir la cultura como "herramienta para defender la paz y el hermanamiento entre los pueblos". Así, se han leído poemas de la libanesa Suzanne Alaywan, el palestino Mahmud Darwish, el israelí Yehuda Amijai, el español Miguel Hernández y el iraní Fereydun Moshiri.

La unión frente al conflicto

De esta forma, casi dos meses después de iniciarse el conflicto en Oriente Medio, la población sigue uniendo fuerzas. Raquel, una de las manifestantes, se niega a mirar para otro lado. "Parece que no importan las vidas humanas. Es importante apoyar a esas personas que parece que no tienen voz", ha defendido.

Por su parte, Celia ha criticado que "el derecho internacional ha saltado por los aires", mientras que Alexandra ha denunciado los "intereses económicos de los individualistas de Trump y Netanyahu". Como ella Martín, que pone todo de sí, porque los objetivos van desde la empatía, hasta los cambios.

Por eso, Ángel lanza un mensaje a los gobiernos europeos: "Que usen todos sus mecanismos para parar esto". Asimismo, María José no calla respecto a la violencia que ha visto con sus propios ojos en Cisjordania, de donde volvió "escandalizada".

De las concentraciones que se han convocado en casi 200 municipios del país, en ninguna de ellas saben qué es eso de olvidar, porque ante el monstruo grande de la guerra, hay una fuerza todavía mayor, la de la unión entre la población.

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