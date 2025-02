Sumar presentará una proposición de Ley para garantizar que las personas que perciben el SMI estén exentas del IRPF

Choque entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Sumar quiere eliminar en el Congreso el pago del IRPF al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según ha podido saber laSexta, van a presentar una proposición de Ley.

Una proposición que podría contar con el apoyo del PP después de que Alberto Núñez Feijóo esta mañana se mostrara tan contundente. "Hay que revisar el mínimo exento de la renta para que el incremento del SMI no se quede en las arcas del Gobierno", ha señalado el 'popular' acusando directamente al Gobierno de forzar una subida pagada por los empresarios para luego quedarse ellos con la mitad. "Es un buen negocio para el gobierno pero malo para los trabajadores", ha insistido Feijóo.

Desde Sumar, critican que el anuncio de que el SMI tributará el IRPF se ha hecho "de forma unilateral sin consenso con el socio de gobierno". "Desde Sumar siempre hemos mantenido la misma postura, que es que el SMI no debe tributar al IRPF y que debemos ir a un sistema de impuestos de carácter progresivo", aseguran.

Así, señalan que Hacienda tiene los mecanismos para evitar esta medida y les instan a cambiar de opinión para garantizar que las personas que están en la parte más baja de la pirámide salarial no sufran mayor presión fiscal. "El asunto con los impuestos nunca es si subirlos o bajarlos, sino a quién", añaden.

Tensión entre Alegría y Díaz: "Eso no es así"

El choque se ha hecho manifiesto en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha asegurado que se ha enterado por los medios de comunicación. Visiblemente molesta, Díaz ha asegurado que este asunto no se ha debatido en el propio Consejo de Ministros: "No puedo desvelar contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación ni comunicación a ninguna de las partes".

El momento más tenso ha venido justo tras la intervención de Díaz. Tras acabar ha intervenido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha susurrado a su compañera antes de tomar palabra "eso no es así", en referencia a las palabras de Díaz sobre la ausencia de comunicación sobre esta nueva medida del departamento de María Jesús Montero que afecta al SMI.

El salario mínimo sube hasta los 1.184 euros desde el 1 de enero

La subida del SMI hasta los 1.184 euros, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, supone un aumento de 50 euros mensuales o del 4,4 % y, según ha detallado Díaz, beneficiará a 2,4 millones de trabajadores asalariados, el 12,9 % del total.

Pero la polémica ha llegado al confirmarse que este nuevo salario mínimo no estará exento de IRPF como venía sucediendo hasta ahora, ya que el Ministerio de Hacienda ha decidido no ajustar el impuesto, una decisión que justifica porque el tributo ya se ha reducido para las rentas bajas.

Aun así, muchos de los perceptores del salario mínimo seguirán sin tributar, algo que dependerá de su situación personal: un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención, igual que ahora, pero si es soltero y no tiene hijos se le retendrán 300 euros al año, casi la mitad de los 700 euros en que se incrementará su retribución.