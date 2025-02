Yolanda Díaz, molesta por el IRPF del SMI, se ríe al oír la justificación de Pilar Alegría: "Me he enterado por la prensa"

Tras salvar el choque ministerial Trabajo-Economía con la reducción de jornada, Yolanda Díaz se encuentra en una nueva confrontación con el Ministerio de Hacienda a colación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y el choque se ha hecho manifiesto este martes, en directo y en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo ha asegurado que se ha enterado por los medios de comunicación de que el nuevo SMI, que se eleva 50 euros mensuales hasta los 1.184 euros brutos mensuales, tributará en el IRPF, algo que no había sucedido hasta ahora.

Visiblemente molesta, Díaz ha asegurado que este asunto no se ha debatido en el propio Consejo de Ministros ni se le había comunicado antes: "No puedo desvelar contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno, por lo tanto me he enterado por ustedes", ha afirmado, ante la pregunta del periodista Fernando Garea.

De paso, la ministra de Trabajo ha mostrado su disconformidad con esta medida: "Hoy es un día muy importante, pero desde Sumar somos claras y queremos que las rentas salariales de 16.500 y poco euros más al año sean exentos de tributación como lo han sido hasta ahora", ha dicho. Desde Sumar han comunicado que presentarán una proposición de Ley para garantizar que las personas que perciben el SMI estén exentas del IRPF.

Alegría le susurra "eso no es así", y Díaz se ríe

El momento más tenso ha venido justo tras la intervención de Díaz. Tras acabar ha intervenido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien ha susurrado a su compañera antes de tomar palabra "eso no es así", en referencia a las palabras de Díaz sobre la ausencia de comunicación sobre esta nueva medida del departamento de María Jesús Montero que afecta al SMI.

Tras ello, Pilar Alegría, que ha hecho notar aquella frase popular de que las noticias vuelan -"por la propia velocidad informativa saltamos las pantallas demasiado rápido", ha dicho- ha querido justificar los beneficios de que el SMI contribuya fiscalmente: "Esa parte que se lleva Hacienda va a consolidar los servicios públicos de los que todos hacemos uso".

Mientras pronunciaba estas palabras, laSexta ha podido presenciar cómo Yolanda Díaz ha esbozado una sonrisa, gesto al que, minutos más tarde, ha querido quitar valor: "Sin ninguna importancia", ha rematado.