El PP se adelanta a Sumar y registra una proposición de ley para evitar la tributación del salario mínimo

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado proposiciones de ley para intentar evitar la tributación que el Ministerio de Hacienda planea introducir con la subida del SMI "para evitar que el Gobierno haga caja a costa de los trabajadores".

Así lo confirman fuentes 'populares' consultadas por laSexta, que critican una medida que sería "un gran negocio" para el Ejecutivo. Se trata de la segunda proposición de ley presentada con el mismo objetivo en el día de hoy tras la presentada por Podemos. Sumar, que ha anunciado que también lo hará, todavía no lo ha hecho.

"Hay que revisar el mínimo exento de la renta para que el incremento del SMI no se quede en las arcas del Gobierno. Es un buen negocio para el gobierno pero malo para los trabajadores", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo en la Cámara Baja.

Las mismas fuentes del PP defienden que el "SMI pasa con la subida de los 15.876 euros a los 16.576 euros anuales, con un incremento de 700 euros, pero realmente el trabajador se llevaría tan solo 353,81 euros". "Con la decisión injusta de Sánchez, el Gobierno se llevaría 213,99 euros del empresario y 346,19 euros del trabajador, con lo que recaudaría un total de 560,18 euros sin mover un dedo", alegan.

El PSOE critica a Sumar por "populismo parlamentario"

Durante la tarde de este martes, fuentes socialistas han cuestionado la postura de Yolanda Díaz durante la rueda de prensa junto a Pilar Alegría, así como la intención de Sumar de presentar una proposición de ley en el Congreso. Estas fuentes lo consideran "populismo parlamentario elevado a la máxima expresión".

Para los socialistas, a Yolanda Díaz "se la ha comido el personaje" tras escuchar el choque que ha mantenido con Alegría, uno de las divisiones más notables que se han podido ver en lo que llevamos de legislatura entre ambas partes del Gobierno de coalición.

"No puedo desvelar contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación ni comunicación a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno, por lo tanto me he enterado por ustedes", ha comentado Díaz.