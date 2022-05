José Luis Martínez-Almeida niega el espionaje a Isabel Díaz Ayuso con medios municipales. Así lo ha defendido este lunes en la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre esta cuestión, donde el alcalde ha protagonizado un choque con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que ha afirmado que el primer edil "era el ariete de la dirección nacional" del PP contra la presidenta madrileña.

Tras su turno de preguntas, Maestre ha acusado a Almeida de "intentar perder el tiempo" en la comisión, mientras el alcalde ironizaba afirmando que la portavoz ya traía "redactadas las conclusiones" y la instaba a hacer "alguna pregunta".

"El señor Almeida está nervioso", ha incidido Maestre, que ha aseverado que el exportavoz nacional del PP estaba "incómodo" y que "no le gusta sentarse aquí delante de la prensa, de los medios de la comunicación y de los otros grupos de la oposición a hablar de la verdad". Unas palabras ante las que el dirigente popular ha reprochado a la líder de la oposición municipal que "es la primera vez que se sienta" en la citada comisión.

Maestre, por su parte, ha insistido en "los nervios evidentes" de Almeida, insistiendo en que este "está profundamente incómodo con esta comisión". "Lo que tiene que hacer es rendir cuentas y decir la verdad", ha instado al alcalde, asegurando que "su entorno más directo participó en una operación para intentar espiar y chantajear a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Todos los nervios y todo el show que quiere usted traer, toda la risa socarrona que usted intenta hacer ante los medios de comunicación solo aumenta enormemente su enorme aura de culpabilidad", ha sentenciado.

Unas palabras a las que Almeida ha respondido, entre risas, afirmando que Maestre "no ha estado a la altura de esta comisión" y "no ha hecho más que prepararse el vídeo". "Me ha acusado reiteradamente de faltar a la verdad, de estar nervioso", ha apuntado el alcalde, que agregaba: "¿Han oído ustedes alguna verdad que según ella yo haya faltado?". "Estoy tan nervioso que si quieren segunda ronda, hacemos segunda ronda", ha retado.

Almeida niega el espionaje con medios del Ayuntamiento

El rifirrafe se ha producido durante una sesión en la que Almeida ha negado en todo momento que se haya espiado al entorno de Ayuso y ha acusado al resto de grupos municipales de querer "convertir en una sala de rumores y cotilleos" la comisión, al no haber encontrado "absolutamente nada".

A la pregunta de Marta Higueras de si "se ha espiado con medios municipales a la señora Ayuso o su entorno", el alcalde ha contestado con un escueto "no". Preguntado acerca de si la presidenta madrileña "mintió" al "acusar" al Consistorio de ese intento de espionaje, el alcalde ha replicado que "la señora Ayuso no acusó al Ayuntamiento de espiarla en ningún momento".

Más bronco ha sido el intercambio con José Manuel Calvo, que ha hecho hincapié en por qué dimitió Ángel Carromero. "A raíz de una serie de informaciones que aparecieron en la tarde del miércoles [16 de febrero], llamé a Ángel Carromero. Le comenté esas informaciones que habían salido, el contenido de las mismas. Me negó que tuviera cualquier implicación en relación con las informaciones en las que se le implicaba", ha respondido Almeida.

Cuando Calvo le ha preguntado por qué no restituyó a Carromero, Almeida ha contestado con otra pregunta: "¿De verdad me está preguntando usted por qué no restituyo a Ángel Carromero en el puesto como objeto de la comisión de investigación?". "¿Tan desesperados están ustedes de no haber encontrado absolutamente nada y pretenden que esto en vez de una comisión de investigación sea una sala de rumores y cotilleos? Señor Calvo, por favor", ha espetado.