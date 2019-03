Chacón: "Creo que se me nota que lo de Madina me parece positivo"

"Eso se lo tendrán que preguntar a él pero en cualquier caso me ha parecido muy positivo", ha dicho Chacón a los periodistas antes de entrar en el pleno del Congreso y al ser preguntada por esta posibilidad, de la que hoy se hacen eco varios medios de comunicación.



Chacón, que en su momento optó al liderazgo del partido, ha insistido, ante las preguntas de los periodistas, que la idea le parece muy positiva. "Creo que se me nota", ha añadido, sonriendo a los informadores. Otros diputados socialistas se han referido también a esa posibilidad en los pasillos del Congreso.



José María Barreda ha contestado a las preguntas de los informadores asegurando que "hay muchas personas que serían buenos secretarios generales" del partido. "Llegar a la conclusión contraria, siendo tantos miles de militantes, no tendría ningún sentido", ha añadido el expresidente castellanomanchego, quien también ha subrayado que tiene "una gran confianza" en que "entre todos" los socialistas sabrán arreglar su propio futuro.



El diputado Juan Moscoso ha recordado, por su parte, que la elección del nuevo secretario general del PSOE se hará "cuando toque, que será en 2014 o 2015. Preguntado sobre si sabe si Madina ha tomado la decisión de postularse, Moscoso ha contestado que cree que no.



Elorza ve en Madina “un valor de futuro y de presente”

El diputado del PSOE y exalcalde de San Sebastián considera que el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, es un político "capaz y con experiencia" y ha apostado por ir preparando ya el proceso de primarias.

Elorza ha asegurado no tener constancia de si Madina tiene previsto presentar su candidatura para liderar el PSOE, pero ha apuntado que, si lo hiciera, le parecería "muy bien".

"Me gusta, sí. Es un valor de futuro y de presente, es un socialista capaz y con experiencia y, además, es vasquito", ha manifestado el socialista vasco, antes de subrayar la necesidad de ir preparando el proceso de primarias y hacerlo "con un cierto orden y sin alterar la vida el funcionamiento del grupo parlamentario y la vida del partido". "Las personas están bastante preocupadas y agobiadas como para que el PSOE desvíe la atención con temas internos", ha dicho.