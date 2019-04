Cerco al ministro de Justicia Català: crece la presión tras la exclusiva de laSexta sobre el SMS que le envió a González

La mayoría de partidos piden explicaciones a Rafael Catalá. Desde el PSOE Susana Díaz ha calificado la situación de vergonzosa: "Parece que se utilizan a las instituciones del Estado para beneficiar a un partido. Es vergonzoso, es bochornoso".

Iñigo Errejón desde Unidos Podemos cree que el Gobierno está poniendo la zancadilla a jueces y fiscales y el ministro de Justicia ayudando a los corruptos: "Se está abrasando, hasta el punto de que mucha gente se pregunte si el ministro de Justicia que tenemos está del lado del Estado de derecho o del lado de los corruptos".

No les convencen las explicaciones de Catalá sobre el SMS de los famosos líos: "No me refiero en absoluto a cuestiones judiciales". Porque las escuchas que les adelantó en exclusiva laSexta entre el presidente del Atlético de Madrid e Ignacio González desmontan la versión del ministro.

Para Ignacio Aguado desde Ciudadanos estas grabaciones son solo el reflejo de una forma de actuar demasiado habitual: "España ha funcionado con una relación demasiado estrecha entre políticos, jueces y fiscales". Y Esquerra critica la impunidad de los políticos corruptos: "Los González han resultado ser los Dalton. Forma parte de una clase política instalada en la más absoluta impunidad" ha asegurado Rufián.

Las conversaciones que aparecen en el sumario del caso Lezo evidencian una relación mucho más cercana entre González y Catalá de la que han querido reconocer y dan a entender que los líos sí eran judiciales.