Fernando Simón está al mando del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) desde el año 2012. Accedió a este puesto durante el Gobierno de Mariano Rajoy y en 2014 tuvo que hacer frente a la crisis del ébola.

Entonces, tuvo que comparecer en varias ocasiones antes los medios de comunicación acompañado de la que fuera ministra de Sanidad, Ana Mato. Sin embargo, ha sido en 2020 cuando el epidemiólogo ha ocupado cientos de portadas debido a la crisis del coronavirus.

Y es que, desde que el COVID-19 comenzara a expandirse a raíz del brote de Wuhan, en China, Simón ha ofrecido ruedas de prensa diarias. Lo ha hecho para informar, desde un principio, sobre la evolución del virus y más tarde, para dar detalles sobre el estado de la desescalada.

Su popularidad ha llevado a que distintas marcas y empresas diseñen productos con su cara, así como con sus frases más recordadas. Es el caso de la rueda de prensa en la que se atragantó y explicó que se acababa de comer una almendra. Un momento que ya se ha sellado en cientos de camisetas.

'La Tostadora' y '198' son algunas de las marcas que venden productos de este tipo. La última ya ha anunciado, tras la petición de Fernando Simón, que donará el 100% de las ganancias a asociaciones locales y ONG, como 'Medicusmundi', en la que colaboró el director del CCAES.

El responsable del CCAES se ha pronunciado al respecto de esta especie de fenómeno fan en su última comparecencia. Lo ha hecho para señalar pedir que, en la medida de lo posible, las marcas donen un porcentaje de las ventas de estos productos a ONGs.

"Si aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les pueda parecer rentable me parece muy bien. Me gustaría que, ya que mi imagen está ahí, dieran una pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs. Si les viene bien. No tengo más que decir sobre el tema", ha respondido tras las preguntas de los periodistas.

Por su parte, la marca 198 ha anunciado que donará la totalidad de los beneficios que obtengan con su camiseta a asociaciones locales y ONGs. "Para empezar lo haremos a Medicusmundi, donde colaboraste. Poco iremos buscando asociaciones locales", han apuntado.