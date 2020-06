Camisetas, bolsas de playa, muñecos... el fenómeno Fernando Simón ha llegado fuerte y se ha 'colado' en la comparecencia de hoy viernes en Moncloa. El experto de Sanidad, a preguntas de la prensa, reconoce que se siente "halagado" y está "encantado" con el cariño que le muestra la gente.

"No tengo redes sociales, pero no vivo fuera del mundo. Me llega todo. Es un halago que la gente se preocupe por mi y, en muchísimos casos, con tanto cariño. Lo quiero agradecer", ha señalado Simón, que apunta que contestará a todas las cartas y comunicaciones que ha recibido en estos días.

El director del Centro de Alertas Sanitarias reconoce la fama le empieza a 'pesar'. "Cuando vas por la calle ya no es tan fácil moverse como antes. Pero estoy encantado".

Ser la cara visible de la gestión de la pandemia, con comparecencias a diario, le ha convertido en todo un producto de merchandising.

"Si aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les pueda parecer rentable me parece muy bien. Me gustaría que, ya que mi imagen está ahí, dieran una pequeño porcentaje de esos beneficios para ONGs. Si les viene bien. No tengo más que decir sobre el tema", ha respondido Simón, que no podía evitar la sonrisa ante los medios.