Centenares de personas -convocadas por la Plataforma en Defensa de la Memoria Democrática- se han concentrado durante la mañana de este jueves frente al Parlament balear para pedir la dimisión del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, tras su actitud en el pasado pleno en el que arrancó una foto deAurora Picornell.

"Fora feixistes de les institucions" -"Fuera fascistas de las instituciones"-, "Sense el PP no seria president" -"sin el PP no sería Presidente" o "Prohens y Le Senne son el mateix" -"Prohens y Le Senne son lo mismo"- son algunos de los cánticos que se han escuchado durante la concentración en una estrecha calle de la capital balear. "Sin memoria, no hay democracia", es el lema que ha encabezado al grupo

Las banderas republicanas han compartido espacio con pancartas con lemas como "Le Senne fascista, Prohens responsable", "¿También romperás la de mi abuelo?", "Mallorca será la tumba del fascismo" y la frase de Picornell: "¿Con qué balas mataréis las ideas?".

Mientras en el Parlament la presidenta del Govern, Marga Prohens, iniciaba una comparecencia sobre la mesa del pacto de sostenibilidad, entre los manifestantes a las puertas de la institución estaba el expresidente autonómico Francesc Antich junto a otros socialistas como el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, y la portavoz en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

También estaban el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Antoni Llabrés; el exsecretario autonómico de Memoria, Jesús Jurado, y el economista y consejero del Banco de España Carles Manera. Se les han sumado también todos los diputados de los grupos socialista y MÉS per Mallorca, salvo los dos portavoces que se han quedado en el pleno para responder a la comparecencia de Prohens.

El historiador Miquel Vidal, representante de las fundaciones Darder Mascaró y portavoz de la Plataforma por la Memoria Democrática, ha defendido la protesta, tras lo que hizo Le Senne el día que se debatía admitir a trámite la derogación de la Ley de Memoria de Mallorca: "Nos obligan a manifestarnos".

Según Vidal, "lo que pasó con el presidente del Parlament es totalmente antidemocrático e impropio de un parlamento democrático y sano; solo le queda la dimisión". La Plataforma por la Memoria Democrática no admite las "excusas y las falsas disculpas" de Le Senne, que considera que "no son suficientes porque no se dirigió a las víctimas, no pidió perdón a quien sufrió la dictadura hace casi 90 años y la única solución es su dimisión o su destitución por una mayoría parlamentaria que debería implicar al PP, que también es responsable de estos sucesos", ha dicho su portavoz.

"Las imágenes son muy claras, él sabe perfectamente que son imágenes de víctimas, las coge y las arranca sin ningún pudor. A quien debería pedir disculpas es a Aurora Picornell, a su memoria y sus familiares y a todas las víctimas de la dictadura y, como no lo ha hecho, solo le queda la dimisión", ha insistido Vidal.