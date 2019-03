Celia Villalobos, sobre la polémica con el diputado con rastas de Podemos: "Fue una cosa estúpida que no debería haber dicho"

La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, ha admitido que su comentario sobre las rastas del diputado tinerfeño de Podemos Alberto Rodríguez fue una "broma estúpida e innecesaria" que no debería haber dicho y que no volverá a decir.

Así se ha disculpado Villalobos en una entrevista en RNE sobre el comentario que hizo cuando señaló que no le importa que los diputados lleven rastas siempre que estén limpias y no le peguen piojos.

La dirigente popular ha lamentado que las cosas que ella dice siempre "se magnifican mucho" y ha justificado que aquel comentario se hizo durante la "parte de humor" del programa de Mariló Montero, y no en la "seria".

En cualquier caso, ha asegurado que tiene familiares que llevan rastas y le traen "sin cuidado" y ha admitido que la imagen del nuevo parlamento es la de la España de 2016. El hecho de que haya un diputado con rastas no significa otra cosa más que "hay un montón de gente que lleva rastas", ha dicho Villalobos, a quien le parece "tan normal".

Y ha lamentado que aquel comentario, que era solo una "broma", se haya convertido para ella en "un problema".

Por otro lado, Villalobos no cree que haya habido "críticas duras por parte de nadie" hacia la diputada de Podemos Carolina Bescansa por llevar a su bebé al hemiciclo, aunque ha insistido en que hay una guardería "magnífica" en la Cámara Baja, y ha considerado que tiene que ser "incómodo" para el niño estar más de cuatro horas en el pleno rodeado de 400 personas.

En la entrevista, Celia Villalobos ha señalado por otro lado que Mariano Rajoy no debe "quitarse del medio" para que el PP gobierne entre otras cosas porque los 'populares' no quieren y lo eligieron como su candidato y su líder.

"Nuestro partido ha elegido a un candidato, a un presidente", ha dicho Villalobos, quien por otro lado ha reconocido no estar segura de que unas nuevas elecciones favorecerían al PP o a Podemos más que a otros partidos como se está especulando en muchos medios de comunicación.

"Lo que quiero es la defensa de los intereses generales del país y el gobierno que lo puede hacer posible es un Gobierno de Mariano Rajoy con el apoyo del PSOE", ha señalado Villalobos, quien ha lamentado el "no" constante del líder socialista, Pedro Sánchez.

Por eso ha pedido a Sánchez que en lugar de seguir viajando y pregonando ese "no" a Rajoy, si cree que tiene apoyos suficientes para ser investido "que lo haga ya", se siente a negociar y no espere a la investidura a ver quién le apoya o quién no le apoya, porque eso no sería serio.