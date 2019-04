Máster de Pablo Casado: así explica por qué le convalidaron 18 de las 22 asignaturas que había

ASEGURA QUE ERAN CONVALIDACIONES LEGALES

Hasta en el PP entienden que las explicaciones que ha dado Pablo Casado distan mucho de las que ha dado hasta ahora Cristina Cifuentes. Efectivamente ha sido Pablo Casado quien ha tenido que justificar que sí hizo su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha presentado los papeles y ha dado las explicaciones sobre por qué no fue a clase o por qué no presentó su trabajo de fin de máster: en 2008 no se exigía.