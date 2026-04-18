Los detalles En un momento en el que se habla a diario de guerras, queremos saber si los ciudadanos están más interesados por el armamento español. Para ello, visitamos nuestro mayor navío, que está abierto al público.

Las noticias diarias sobre Irán, Ucrania y Gaza muestran la deshumanización y destrucción impulsadas por líderes y armas. En este contexto, el interés por la tecnología de guerra ha crecido, llevándonos al mayor portaaviones de la Armada Española, ahora abierto al público. Los visitantes, impresionados por su tamaño de casi 240 metros de eslora y 27 toneladas, reconocen que la afluencia podría estar relacionada con los conflictos actuales. La oportunidad de experimentar un conflicto desde dentro es inusual y genera curiosidad, con muchos deseando ver el control y el armamento del buque.

Ponemos la televisión y vemos a diario noticias e imágenes que nos encogen el corazón sobre Irán, Ucrania y Gaza. Detrás de la destrucción y la deshumanización están, además de algunos líderes, las armas. Por eso, nos hemos trasladado al mayor buque portaaviones de la Armada Española para saber si, con el auge de los conflictos bélicos, ha aumentado el interés por la tecnología de guerra.

Allí, muchos coinciden en que no se lo esperaban de ese tamaño, ya que es "muy grande", por lo que "impacta" e "impone". "Lo veías en la televisión pero no te lo imaginas como es aquí", expresa una mujer, mientras que otra reconoce que quizás "la afluencia de gente" en el portaaviones, que está ahora abierto al público" sea por las guerras que azotan diferentes países.

Lo cierto es que el que podamos "transportarnos" a un conflicto desde dentro es algo casi inédito que no suele ocurrir, lo que, a veces, también puede despertar algo de morbo. "Esperamos poder ver algo del control", reconoce un visitante, mientras que otro expresa su deseo por ver "armamento".

Todos ellos coinciden en su interés por este buque que tiene casi 240 metros de eslora. Se trata de una infraestructura de 27 toneladas pensada para conflictos bélicos que y aunque no sea la motivación principal para verlo, sí es cierto que el conflicto internacional afecta.

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