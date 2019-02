Carmena, a Podemos: "No hay que empeñarse en pactar antes de las elecciones"

Carmena, que optará a la reelección con su plataforma Más Madrid en la que de momento no se ha integrado ninguna formación política, pide tener clara la posibilidad de que los acuerdos vengan "más tarde", aunque admite que sería "muy bueno" hacerlos antes si hubiese "coincidencia" sobre la gestión.

"Que los ciudadanos puedan elegir entre los matices entre unas y otras alternativas políticas y después buscar lo que más nos una y dejar lo que más nos aparte", responde la alcaldesa, preguntada sobre si le gustaría que Podemos se integre en su lista.

"Tampoco hay que empeñarse en conseguir unas alternativas homogéneas si hay visiones distintas", añade, porque en su opinión puede haber ciudadanos que prefieran una candidatura con una "actuación directa de los partidos de izquierdas" y otros que prefieran "movimientos más amplios" como el suyo, Más Madrid, donde "no gobiernen los partidos sino las personas".

"Caben esas dos posibilidades, y después pues nos encontraremos sin duda, viendo lo que nos une y a su vez lo que nos separa", incide la exjueza, que hace cuatro años concurrió a los comicios aupada desde la formación de Pablo Iglesias aunque siempre se ha reivindicado como independiente.

A Carmena le parecería "estupendo" si la formación de Pablo Iglesias decidiese finalmente apoyar su candidatura de Más Madrid y no integrarse en otra alternativa.

Y del secretario general de Podemos, quien en las últimas semanas ha expresado su descontento con la regidora por su pacto 'secreto' con Íñigo Errejón para ir a las elecciones bajo las mismas siglas, la alcaldesa dice: "Le aprecio mucho, creo que es una persona que es un gran líder político y tiene una gran capacidad de análisis".

"Encantadísima de que nos apoyen, de discutir, proponer y buscar todas las alternativas", indica Carmena, que hace unas semanas ya reveló que en principio no cuenta para su equipo con el líder de Podemos en Madrid, el exJemad Julio Rodríguez.

La alcaldesa no muestra ninguna inquietud por la decisión que tome Podemos: "Si nos dicen que nos van a apoyar, estupendo, si cambian de idea, pues no sé, pero no es un tema que me preocupe. A mí, lo que me preocupa es aprovechar estos tres meses que quedan, hacerlo lo mejor posible y que los ciudadanos digan qué les ha parecido la gestión municipal y si entienden que es bueno que la continuemos".

También reclama salir de las dicotomías. "A veces nos empeñamos en compartimentar la humanidad en izquierda o derecha, y el ser humano está lleno de matices". La alcaldesa se presentará de nuevo a las elecciones con ánimo de seguir otra legislatura "enterita", aunque siempre dijo que estaría al frente de Ahora Madrid durante cuatro años.

"A veces te sientes obligada a decir: 'Venga, pues vamos a continuar. Mi idea era irme y descansar, pero creo que no debo descansar todavía. Dejar las cosas a medio hacer no es lo mejor".

En estos años, Carmena asegura haber aprendido a ser alcaldesa y haber tratado de "gobernar para todos" con un proyecto estratégico por una ciudad más justa, participativa y creativa, y considera que ella llegó a una ciudad que estaba "estancada" y que ahora mismo es "una especie de rayo que va a una velocidad importante".