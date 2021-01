"No puedo comprender cómo una persona inteligente y bien formada como es el vicepresidente puede decir una cosa que no tiene base ninguna". De esta forma ha rechazado Manuela Carmena que Pablo Iglesias comparase la situación del expresident Carles Puigdemont con la de los exiliados españoles por la represión franquista.

Así se ha expresado la exalcaldesa del Ayuntamiento de Madrid en una entrevista concedida a 'infoLibre', donde ha matizado que, en una democracia, si "alguien no se presenta ante un tribunal es un prófugo, no un exiliado": "No tiene nada que ver con lo que significa lo que fue la dictadura después de la terrible Guerra Civil, en la que se cambia el sistema y se lleva a cabo una destitución de todas las estructuras democráticas".

Carmena ha recordado que, durante el régimen fascista, se abolieron "todos los elementos de los derechos esenciales de los individuos" y se hizo "un marco en el que era imposible vivir en un contexto antidemocrático". La exdirigente madrileña ha concluido su análisis de las palabras del vicepresidente del Gobierno calificando las mismas de "disparate".

En esta misma línea se ha expresado recientemente Gloria Elizo. La representante de Unidas Podemos en la Mesa del Congreso no cree que Puigdemont "sea equiparable a los miles de exiliados que se vieron obligados a abandonar España perseguidos por el fascismo". Así, aunque considera que Iglesias no ha querido equiparar ambos contextos, sí ha tachado de "error" esta comparación: "Nosotros no podemos cometer esos errores porque no nos los podemos permitir, sabemos de sobra que no se va a hablar de otra cosa".