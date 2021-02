La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que Casado "tiene que actuar con un poco más de humildad" respecto al caso de la caja B del PP, que se juzga desde este lunes en la Audiencia Nacional.

"Casado tiene que reconocer que todo esto ha existido y antes de decir que esto a él no le corresponde, para empezar, pedirle disculpas a este país por una situación que ha durado prácticamente la historia de la democracia de este país, que tiene 42 años y estamos hablando de 30 años", ha señalado.

En esta línea, ha señalado que rehuir de este caso señalando que él no formaba parte de la dirección del partido cuando sucedieron los hechos "es un insulto a la inteligencia del debate público".

"Casado no puede tratar a la opinión pública de este país como si fuésemos idiotas políticos. Es una falta de respeto que el líder del PP no quiera ser del PP y que su pasado no exista. Un método que dura 30 años no una cosa puntual", ha lanzado.

En el mismo sentido que la vicepresidenta se ha expresado el ministro Ábalos, que ha asegurado que "Casado sigue la misma línea que Rajoy", que es "una cortina de humo para poner el foco en todos menos en el PP".

"Lidera el partido de la corrupción y de la destrucción. La destrucción de ordenadores, de contabilidad paralela, de pruebas incriminatorias. No vamos a consentir que destruya la convivencia de España", ha dicho.

El titular de Transportes también ha apuntado que "la última confesión del extesorero acredita una evidencia": "El PP recurrió sistemáticamente al cohecho para financiarse. El dinero negro se usó para acudir dopados a las elecciones y sobresueldos".

El PP repite el mismo mensaje: es cosa del pasado

Sobre esta cuestión también se han pronunciado barones del PP como Juanma Moreno, que ha secundado el mensaje de Casado explicando que se habla de "algo del pasado". "Lo que pasó entonces, pasó entonces", ha dicho, recordando que tendrán "máxima colaboración con la justicia".

"Que la justicia sea quien dictamine responsables, y si los hay que lo paguen. Lo importante no es solo pedir perdón, sino hacer justicia", ha dicho.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, sobre si el PP actual debe pedir perdón por Bárcenas, ha respondido: "Tenemos que asumir nuestras responsabilidades".

"Llevo 12 años de presidente. Antes de ser presidente ya me preguntaban por esto. Hay que acabar con esto", ha zanjado el líder del PP gallego.