El jucio por la caja B del PP arranca este lunes en y el presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que quieren que "se sepa toda la verdad ya". "Si Bárcenas tiene pruebas que las ponga encima de la mesa porque mi compromiso con la ejemplaridad es muy claro", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

Ocho años después de desvelar la existencia de una caja B en el PP, su extesorero Luis Bárcenas vuelve a sentarse en el banquillo decidido a poner contra las cuerdas al que durante 20 años fue su partido y al que acusa sin tapujos de financiación irregular "institucionalizada" desde 1982. Un esperado juicio que arranca tras su confesión a Anticorrupción en la que se limitaba a señalar como responsable a la antigua cúpula encabezada por el expresidente Mariano Rajoy.

Casado, horas antes de la cita judicial, ha seguido defendiendo que en el PP están "muy hartos" porque llevan "10 años respondiendo sobre algo" de lo que no tienen "información": "Los militantes me eligieron para depurar cualquier falta de ejemplaridad del pasado".

"No tengo constancia de una época en la que yo no estaba en la sede, yo nunca he hablado con Bárcenas. Yo no he hablado nunca con nadie, a mi me eligieron los militantes porque representamos esta generación algo distinto a esa época, eso no es historia del PP. La historia es que es un partido heroico", ha apuntado.

El líder del PP también ha seguido insistiendo en su teoría sobre la filtración de la confesión de Bárcenas por parte de la Fiscalía para torpedear la campaña del partido en plenas elecciones catalanas.

Casado asegura que "este Gobierno" y "la Fiscalía que depende de Sánchez" ha provocado que haya tenido que ver declaraciones judiciales de miembros del PP durante las campañas de abril y noviembre: "No me dirá usted que no es casualidad que salga esto de Bárcenas por parte de la Fiscalía que ocupa la exministra de Sánchez envuelta en un turbio caso de extorsión de cloacas".

A pesar de lanzar de nuevo estas acusaciones, ha seguido sin aportar pruebas de su teoría. "El abogado del señor Bárcenas ya ha dicho que quiere lograr beneficios penitenciarios para Bárcenas. La instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez es algo que nadie duda", ha zanjado.