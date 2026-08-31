Carmela Ríos, periodista ceutí, sobre la situación en Ceuta: "Es una mutación de tu ciudad, como si de repente vives en un lugar y te lo cambian"

Carmela Ríos, periodista y profesora de Ceuta, explica que en su ciudad las emociones van "día a día", pero no está preocupada por la convivencia: "Todo el mundo sabe que sobrevivimos porque convivimos".

Carmela Ríos, periodista ceutí, explica cuáles han sido sus sensaciones después de comprobar in situ hasta qué punto es complicada la situación en Ceuta. "Es una mutación de tu ciudad, como si de repente vives en un lugar y te lo cambian completamente", afirma.

También profesora, Carmela detalla cómo el cambio de las rutinas y lo inédito de la situación hace que las sensaciones sean "en el día a día": "Al principio había mucho miedo, después enfado y después esta sensación de abandono que persiste", indica.

La periodista habla de "mecanismos de supervivencia" entre la población ceutí con "manifestaciones en cadena" donde "todo el mundo necesita para sobrevivir unirse".

En este sentido, no se muestra preocupada por que esta crisis pueda afectar a la convivencia de la ciudad, ya que según ella, "todo el mundo sabe en Ceuta que sobrevivimos porque convivimos y ese es un ADN que llevamos a gala".

Como muestra, explica que en la ciudad hay una procesión del dios hindú Ganesh que sale del templo hindú de Ceuta y traspasa el umbral de la iglesia de África, donde "un coro rociero le rinde honores": "Eso es Ceuta y los ceutís se van a cuidar mucho de protegerlo", afirma.

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